Vettig haar en hartstikke vermoeid: dit zijn de side effects van je menstruatie

Vet haar tijdens je menstruatie

Misschien is je het je wel eens opgevallen dat je haar iets vettiger is tijdens je menstruatie. En dat verzin je niet. ‘Period hair’ is een ding. Wat gebeurt er?

“Zowel in de hoofdhuid als in de huid op het gezicht zitten talgklieren”, vertelt Helen Reavey aan Glamour. Reavey is werkzaam als tricholoog (oftewel: een haardokter) en legt uit dat het allemaal te maken heeft met je hormoonhuishouding.

De week voorafgaand je menstruatie gaat je oestrogeenpeil omlaag en maak je meer progesteron aan. “Dit kan de talgklieren stimuleren om meer talg (olie) aan te maken. Vervolgens komt er zweet, vuil, en een opeenstapeling van haarproducten bij waardoor je haar een stuk vettiger wordt.”

Ook kan je tijdens je menstruatie meer last hebben van haaruitval. Dit komt - once again - door je hormonen en de dip in je oestrogeenpeil.

Moe, moe, moe

Voel je je enorm vermoeid wanneer je ongesteld bent? Niet gek. “Er kunnen een aantal redenen zijn waarom je je uitgeput voelt tijdens je menstruatie”, zegt dr. Ashfaq Khan, verloskundige en gynaecoloog bij Harley Street Gynaecology, in een gesprek met Cosmopolitan.

“Een van meest voorkomende redenen is het premenstrueel syndroom (PMS). Dit kan je ook tijdens je menstruatie ervaren. Er wordt gezegd dat PMS wordt veroorzaakt door een daling van het oestrogeenpeil en de hoeveelheid serotonine in het lichaam. Dit zorgt voor stemmingswisselingen en dalingen in je energieniveau.”

Ook ijzertekort kan een rol spelen, vertelt hij. Dit kan ontstaan vanwege het bloedverlies, waardoor iemand zich uitgeput voelt.

En nog veel meer

Er zijn natuurlijk nog heel wat andere dingen waar je last van kan hebben tijdens je menstruatie. Denk aan gevoelige borsten, hoofdpijn, rugpijn, een opgeblazen gevoel en verschillende food cravings. Hoewel deze klachten vaak kunnen voorkomen, is het altijd verstandig om bij ernstige en aanhoudende klachten even langs de huisarts te gaan.

Bron: Cosmopolitan, Glamour