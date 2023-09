vape pen flair Beeld Getty Images

Laag libido en minder sperma: dít is het effect van vapen

Dat ook vapen slecht voor ons is, weten we inmiddels wel. Het roken van zo’n e-sigaret is schadelijk voor de luchtwegen en het hart, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de schadelijke stoffen die erin zitten ook funest zijn voor onze gezondheid down under. En dan met name bij de man...