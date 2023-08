Vooral déze geslachtsziekte komt steeds vaker voor onder vrouwen

Meer soa’s

Uit cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat er zo’n 165.000 consulten plaatsvonden in 2022. Dat is een flinke stijging, want in 2021 gingen er grofweg 138.000 mensen langs voor een consult bij een van de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD. Het afgelopen jaar testte 21 procent van de mensen positief op een soa en in 2021 lag dat aantal tegen de 20 procent aan.

Gonorroe is het grootst

De toename van gonorroe was het grootst in 2022. Er was een stijging van 33 procent ten opzichte van 2021 en er werden 10.600 diagnoses vastgesteld. Vooral het aantal vrouwen en heteromannen met gonorroe nam sterk toe. In 2021 testte 1,5 procent van de vrouwen positief op gonorroe en in 2022 steeg dit aantal naar 2,3 procent.

Dit is overigens het hoogste percentage (!) sinds 2013. Aan VROUW vertelt GGD-arts Joyce Elshoff dat vrouwen vatbaarder zijn voor gonorroe dan mannen. Ze zegt: “Ondanks dat je als vrouw met de vaginale zuurgraad een barrière voor ongewenste bacteriën hebt, loop je toch meer kans. Voor eenmalig onbeschermde vaginale seks wordt die kans zelfs geschat op tussen de 50 en 90 procent van man naar vrouw en van vrouw naar man tussen de 20 en 30 procent.”

Ook de Amerikaanse dokter Hunter Handsfield, die al 40 jaar onderzoek doet naar soa’s, beaamt dit. In een gesprek met CNN legt hij uit dat de slijmvliezen van de vagina dunner en teerder zijn dan de penishuid, waardoor het makkelijker is voor bacteriën en virussen om zich daar te nestelen. Deze vochtige omgeving is perfect voor deze onderkruipsels. “Soa’s zijn biologisch en psycho-sociaal seksistisch op alle niveau’s”, aldus Handsfield.

Chlamydia en minder condooms

Behalve gonorroe komt chlamydia ook vaker voor bij vrouwen. In 2021 was het percentage vrouwen met chlamydia 16,2 procent en in 2022 steeg dit naar 17,9 procent. Wat opvalt is dat het condoomgebruik de afgelopen tijd afneemt. Elshoff noemt het zelfs een zorgelijke trend.

Eerder dit jaar vertelde een woordvoerder van Soa Aids Nederland aan Metro Nieuws dat ze onderzoek deden naar het condoomgebruik onder jongeren. Uit de resultaten bleek dat vier op de tien jongeren geen condoom gebruikt tijdens een onenightstand.

Doe ‘t veilig

Wie denkt dat-ie een soa heeft, kan zich het beste even laten testen. Maak een afspraak bij de huisarts, ga naar de GGD of bestel een online een soatest. Daarnaast kan je altijd Thuisarts.nl en Sense raadplegen voor meer informatie over verschillende soa’s en de bijbehorende symptomen.

Bron: Telegraaf, RIVM, CNN, Metro Nieuws