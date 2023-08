Is het RS-virus gevaarlijk voor kinderen? Alles wat je erover moet weten

Bijna alle kinderen lopen het RS-virus op in hun eerste levensjaar.

RS-virus bij kinderen

Het RS-virus is een verkoudheidsvirus bij kinderen, het meest voorkomende ook. Elk jaar gaat het virus rond, maar sinds de covidpandemie is het RS-virus minder seizoensgebonden. Vanwege de coronamaatregelen waren scholen en kinderdagverblijven dicht waardoor mensen minder contact met elkaar hadden. Sinds de opheffing van de maatregelen sloeg het RS-virus alsnog toe, al een paar jaar blijft het virus het hele jaar rondgaan.

Gelukkig is het virus voor de meeste kinderen onschuldig. Ook gaan de klachten in de meeste gevallen binnen een week vanzelf weg. Sommigen hebben er meer last van, bijvoorbeeld te vroeg geboren kindjes of kinderen met een zwakke gezondheid. Baby’s en peuters kunnen benauwd raken door RS. Hierdoor kunnen ze dan weer een longontsteking krijgen en in het ziekenhuis belanden. Ouderen kunnen het virus ook krijgen en voor ouderen met een zwakke gezondheid kan een besmetting zeker gevaarlijk zijn.

In armere landen overlijden er jaarlijks ongeveer 118.000 kinderen aan het RS-virus. Echter komen sterfgevallen in Nederland bijna nooit voor, vanwege de betere zorg hier. Als besmette kinderen in het ziekenhuis belanden, krijgen ze extra zuurstof. Hierdoor herstellen ze meestal snel.

RSV (respiratoir syncytieel virus) is voor kinderen in Europa reden nummer 1 voor ziekenhuisopname. In juli 2023 kwam er groen licht voor een tweede vaccin tegen RSV voor zwangeren, om pasgeboren baby’s te beschermen. Het vaccin biedt de baby bescherming tot zes maanden na de geboorte.

Verspreiding en symptomen

Door hoesten en niezen verspreidt het RS-virus zich. Ook via de handen kunnen heel kleine druppels met het virus in de ogen of de mond komen. Meestal is een kind verkouden en moet het hoesten. Ook kan er sprake zijn van long- of oorontsteking, benauwdheid of koorts.

Wat kun je doen als ouder? Houd je jonge kind goed in de gaten als het verkouden is. Bel altijd de huisarts als je je zorgen maakt, maar vooral als je kind benauwd is, suf wordt, jonger dan drie maanden is én koorts heeft of jonger dan een jaar is en niet meer goed drinkt.

Bron: NU.nl