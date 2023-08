Happy roodharigen dag: mensen met rood haar zien er langer jong uit (en meer fun facts)

Je mag daarom zeker trots zijn op jouw rode lokken. Niet alleen ben je vrij uniek, maar Nederlandse wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben iets heel positiefs ontdekt. Je hoeft namelijk niet aan de slag met allerlei anti-rimpel crèmes of verjongingskuren, want jij als roodharige lijkt van jezelf al zo'n twee jaar jonger! Is dat even mooi meegenomen.

Gen

Hoe dat kan? Nou, gingers dragen een bepaald gen met zich mee. Dit zorgt ervoor dat ze jonger lijken én ook langer jong lijken dan mensen met blond of bruin haar. Dit specifieke MC1R-gen zorgt ervoor dat jouw coupe zo'n mooie rossige kleur heeft. Toen de onderzoekers 2700 oudere Europeanen onderzochten, kwamen ze tot de conclusie dat de dragers van het MC1R-gen gemiddeld twee jaar jonger leken dan ze eigenlijk waren.

Gezonder

Professor Dr. Manfred Kayser, een van de onderzoekers van deze studie, legt uit: “Voor de eerste keer is er een gen gevonden dat gedeeltelijk verklaart waarom sommige mensen er ouder uitzien en andere jonger voor hun leeftijd.”

Maar dit gen zorgt er niet alleen voor dat je er jonger uitziet, ook zou het bijdragen aan een langzamere veroudering. Roodharigen zouden daarom ook gezonder zijn dan mensen met een andere haarkleur. Ha!

Bron: Beautify