Ochtendroutine of niet: zó begin je je dag ontspannen

Plan je prioriteiten

Maak een lijstje met to do’s of gebruik een planner om je gedachten te organiseren en een gevoel van richting te creëren. Dit zorgt voor rust, een hogere productiviteit en verbeterde focus gedurende de dag. Geen ochtendmens? Dit kun je ook in de avond al doen, zo weet je ’s ochtends precies waar je aan toe bent.

Gordijnen

Door je gordijnen op een kier te laten, schijnen de eerste zonnestralen al op je gezicht bij het openen van je ogen. Natuurlijk zonlicht helpt je lichaam om het hormoon melatonine te onderdrukken, wat je alert en energiek maakt.

Durf te vragen Hoe healthy is een ochtendroutine nou echt?

No socials

Op sociale media wordt je tijdlijn overspoeld met blije berichten waarin mensen laten zien hoe gelukkig ze wel niet zijn. Laat je telefoon liggen en zoek uit wat voor jou persoonlijk werkt.

Pas op voor een constante zoektocht om het maximale uit jezelf te halen. Het maakt onzeker en ontevreden. De drang om je te bewijzen levert veel stress op. En je mag je best weleens ongelukkig voelen.

Niet snoozen

Zet je wekker aan de andere kant van je kamer, zo kom je meteen fysiek in beweging en druk je minder snel op de snoozeknop. Een consistent slaap-waakritme houdt je lichaam in balans.