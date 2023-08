Bloody hell: dit is waarom menstruatieproducten tot nu toe altijd met water werden getest

Menstruatieproducten

Er wordt gezegd dat als je alle dagen van je menstruatie bij elkaar optelt, je uitkomt op zo’n 7 jaar in totaal. Bijna 89 maanden zijn we aan het bloeden. En dat is het gemiddelde, want in sommige gevallen komen daar nog wat dagen, weken, of maanden bij. En al die tijd vertrouwen we op menstruatieproducten, om zo zonder doorlekken door het leven te kunnen gaan.

Gedurende deze 7 jaar ontkom je niet aan bloedirritante vlekken in je ondergoed, kleding, of bed. Doorlekken is hartstikke menselijk, maar nu blijkt dat dit doorlekken niet zomaar is. De absorbatiekracht van de maandverbandjes, menstruatiebroekjes, en tampons die we kopen is namelijk helemaal niet goed getest.

Er heeft slechts één onderzoek plaatsgevonden waarbij er gebruik werd gemaakt van bloed om de producten te testen. De andere keren werd dit gedaan met water. Althans, dat zeggen onderzoekers van een Amerikaanse universiteit in Oregon die de resultaten van het onderzoek hebben gepubliceerd.

Bloedcellen gebruikt

In de jaren ‘80 werden er verschillende onderzoeken en tests uitgevoerd, waarbij er gebruik werd gemaakt van een zoutwateroplossing. Ook anno 2023 gebruiken fabrikanten voornamelijk zoutwateroplossingen om de producten te testen.

In een gesprek met Scientific American vertelt drs. Bethany Samuelson Bannow, arts en assistent-professor die zich specialiseert in hematologie over het nieuwe onderzoek dat ze heeft uitgevoerd: “Het spreekwoord ‘blood is thicker than water’ klopt. We vonden dat het tijd was voor een update om de mate van absorptie te meten.”

Hoewel zoutwateroplossing iets is dikker dan water, is het geen geschikte vervanging voor menstruatiebloed tijdens een producttest. Menstruatiebloed bevat namelijk afscheiding en weefsel. De dikte van dit bloed verschilt per persoon en kan zelfs gedurende de dag veranderen.

Mede hierdoor besloten de onderzoekers om gebruik te maken van rode bloedcellen tijdens het onderzoek. Ze hebben wel eerst plasma en bloedplaatjes verwijderd.

Dure grap

Hoe komt het dat fabrikanten geen gebruiken maken van bloed tijdens hun eigen onderzoeken en tests? Volgens Candace Tingen, een onderzoeker die gespecialiseerd is in gynaecologie, heeft het te maken met de kosten en het feit dat onderzoekers een training moeten ondergaan voordat ze met bloed mogen werken. “Je hebt geen speciale training nodig om met zoutwateroplossing aan de slag te gaan”, zegt ze.

Een buisje met daarin 10 milliliter mensenbloed kost zo’n 100 dollar (omgerekend is dat 92 euro), terwijl synthetisch bloed nóg duurder is. Een liter zoutwateroplossing kost grofweg 45 dollar (omgerekend 41 euro). Hoewel het meer kost om degelijk onderzoek te doen, hoopt men dat fabrikanten gauw het voorbeeld van de onderzoekers in Oregon overnemen.

