Mondhygiënist legt uit: is je tong schoonmaken nodig? (En zó doe je het)

In je mond krioelt het van de bacteriën en hoewel dat hartstikke normaal is, is het zaak om deze onder controle te houden met een grondig poetsritueel. Niet alleen tussen en rond je tanden, maar ook op je tong verzamelen zich bacteriën door bijvoorbeeld voedselresten. Toch slaan we de tong vaak over bij het poetsen of schrobben we er even snel overheen met de tandenborstel. Is dat erg?

Tongschraper erbij pakken

“Een gezonde tong is mooi roze, zonder uitstulpingen, verkleuringen of aanslag. Als dat bij jou het geval is, dan is het reinigen van je tong niet per se nodig”, zegt Annemarie, mondhygiënist bij Praktijk Frederiks. “Heb je echter een slechte adem, tandvleesproblemen of een droge mond, dan raad ik je aan om toch ook je tong te reinigen. Tachtig procent van een slechte adem komt namelijk van de bacteriën op de tong.” Je kunt dat volgens haar doen met een tongschraper.

Annemarie ziet tongschrapen niet als de standaard, maar meer als hulpmiddel voor als je al mondproblemen hebt, zoals een slechte adem. Je tong reinigen kan volgens haar verder geen kwaad.

Gewoon bij de drogist

Een tongschraper is een instrument waarmee je de aanslag van je tong kunt schrapen. Deze kan van plastic, metaal of koper zijn. Je moet ‘m overigens niet verwarren met de ruwe achterkant van je tandenborstel, die soms ook weleens geadverteerd wordt als tongreiniger. Een tongschraper is een tool op zich en koop je gewoon bij de drogist.

Oeroud ritueel

Wist je trouwens dat tongschrapen al duizenden jaren wordt gedaan? Van de oude Romeinen werd al eens een set toiletartikelen uit 100 na Christus gevonden, waarin ook een tongschraper zat. Ook is binnen de Ayurveda, de oeroude Indiase traditionele geneeswijze, tongschrapen een vast ritueel.

Zo werkt tongschrapen

Gebruik de tongschraper in ieder geval bij je eerste poetsbeurt in de ochtend. 's Nachts heeft zich namelijk een laagje bacteriën opgebouwd op je tong. Poets en flos eerst je tanden, en ga daarna aan de slag met de schraper.

Steek je tong zo ver mogelijk uit en plaats de schraper helemaal achter op je tong. Let op dat het comfortabel blijft: het is niet de bedoeling dat je zwaar gaat kokhalzen.

Schraap rustig naar voren, zodat het beslaglaagje op je tong eraf komt. Doe dat zo'n 10 keer en spoel tussendoor de schraper af met water.

Spoel je mond met water en vergeet niet te gorgelen. Op deze manier spoel je de resten achter op je tong en amandelen ook weg. Spoel vervolgens je tongschraper goed af, eventueel met een ontsmettend middel.

Tip van mondhygiënist Annemarie:

Tongreiniger van Lactona, €9,14 voor twee stuks.

Annemarie: “Deze tongschraper heeft een handzaam formaatje, waardoor je makkelijk de achterste plekken van je tong bereikt zonder dat het al te oncomfortabel wordt”.

Lactona tongreiniger Beeld Lactona

Dit artikel verscheen eerder op Libelle.