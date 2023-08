Kun je niet slapen? Misschien is een van deze redenen de boosdoener

Sporten om te slapen

Overdag lekker bewegen helpt je om 's nachts beter te slapen. Het beste tijdstip om te sporten is in de middag of in de vroege avond, minstens een halfuurtje. Hoewel beweging in de ochtend ook een goed effect heeft, moet er dan wel langer worden gesport om de slaapkwaliteit gunstig te beïnvloeden.

Voldoende daglicht

Voldoende daglicht zorgt voor een gezonde biologische klok en stimuleert de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Zorg er dus altijd voor dat je een tijdje naar buiten gaat. Ja, ook in de winter als het koud is.

Dimmen

Als je ogen 's avonds minder licht krijgen, maakt je lichaam het slaaphormoon melatonine aan. Het zien van fel licht op je iPhone of iPad voor het slapengaan verstoort je biologische klok. Dim dus het licht en leg zo’n twee uur voor het slapengaan je telefoon of computer weg.

Slaapkamertemperatuur

De beste slaapkamertemperatuur is 18 graden. Zorg ook voor frisse lucht voor een gezonde nachtrust. Ventilatie in de slaapkamer is belangrijk, anders kan het benauwd worden door de kooldioxide die je tijdens het slapen uitademt.

Matras

Hoe lang slaap je al op hetzelfde matras? Na 10 jaar, zo’n 30.000 slaapuurtjes, wordt het tijd voor een nieuwe! Zorg ook voor een lekker kussen en een comfy dekbed, de basis moet goed zijn. De kleinste dingen zoals een hoeslaken dat niet lekker ligt, kunnen de nachtrust al verstoren.

Donker hol

Lantaarns aan de straat, een strookje licht onder de deur, het knipperende lampje van je wekker: het kleinste beetje licht in de slaapkamer kan je slaapcyclus al verstoren. Slaap dus in een zo donker mogelijke kamer of met een slaapmasker.

Straling

Onderzoek toont aan dat elektromagnetische straling de slaap kan verstoren. Zo kunnen mobiele telefoons de kwaliteit van onze slaap erg beïnvloeden. Ban dus je telefoon, iPad en computer uit de slaapkamer of schakel ze uit.

Oefeningen

Met een druk leven is het niet altijd gemakkelijk om te ontspannen als je ’s avonds in bed ligt. Doe daarom ontspanningsoefeningen, zodat je de aandacht naar je lichaam verlegt en sneller in slaap valt.

Snoozen

Stop met snoozen. Zet de wekker en stap er dan ook écht gelijk uit. Zet na dat eerste alarm niet nog drie wekkers voor het geval dat je je verslaapt. Hier word je een beetje suffig van. Gaat de wekker af? Dan sta jij naast je bed. Fris en fruitig.

Bron: Gezondheidsnet.nl