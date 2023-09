Bonne nuit: zo slaapt je (jonge) kind het veiligst met een hittegolf

Hoe weet je nou of je peuter, dreumes of kleuter het niet te heet heeft in bed? Hoe merk je dat je verkoeling moet aanbieden? Ze kunnen het je namelijk misschien nog niet in woorden vertellen, dus het is aan jou om zomerse hittegolfmaatregelen te nemen.

Boven de 26 graden

De ideale temperatuur in de slaapkamer is zo’n 18 à 19 graden, maar heb je geen airco, dan is dit niet altijd haalbaar. Belangrijk is vooral dat je je kind niet te dik instopt voor het slapen.

Want met temperaturen boven de 26 graden geldt als richtlijn: lekker laten slapen in alléén een romper. Een deken is echt niet nodig en een slaapzak evenmin. Koelt het 's nachts buiten wat af naar onder de 25 graden, dan is een romper plus een luchtige zomertrappelzak zonder lange mouwen een goed advies.

Schat de situatie altijd zelf zo goed mogelijk in: elk kind, bed en kinderkamer is weer net even anders. Maar het is een houvast als je het niet zeker weet.

Hier een overzicht van alle temperaturen met bijbehorende adviezen voor kledingstukken en slaapaccessoires:

Afkoelen

Wat volgens experts ook kan helpen op hete dagen als deze, is je kind even lauwwarm laten douchen of badderen net voordat ze gaan slapen. Zo gaan ze fris en koel liggen. Je kunt er ook voor kiezen om het lakentje waar ze op liggen voor het slapengaan een tijd in de koelkast te leggen, zodat het bed afgekoeld is.

Bron: Sleeperific