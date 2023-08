Heb je last van jeukende tepels? Dít is wat het kan betekenen

Shampoo of zeepresten

Jeukende tepels kunnen ontstaan door hele simpele redenen. Bijvoorbeeld doordat er onder de douche nog shampoo of bodylotion op je tepel is blijven zitten. Je tepels zijn gevoelig en kunnen niet goed tegen de parfum die in shampoo of zeep zit. Spoel je lichaam daarom tijdens het douchen goed af en sla je tepels niet over.

Allergisch

Een andere oorzaak van jeukende tepels kan zijn dat het een allergische reactie is op je kleding. Trek je die nieuwe bh altijd meteen aan? Het is verstandiger om hem eerst even in de was te doen. De chemicaliën van je nieuwe kledingstuk kunnen er namelijk voor zorgen dat je tepels geïrriteerd raken en gaan jeuken.

Menstruatie

Ook je menstruatie kan een rol spelen. Moet je bijna ongesteld worden? Dan kan dat zomaar eens de oorzaak zijn. Dit komt door de verandering in je hormoonhuishouden. Let wel op: als je tepels niet alleen jeuken maar de huid rondom de tepels ook rood en geïrriteerd is, is het verstandig om even langs je huisarts te gaan.

Bron: Fem-Fem, Margriet