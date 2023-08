Bloody mess: is menstruatie-ondergoed écht hygiënisch? Dit zeggen de experts

Hygiëne menstruatie-ondergoed

Gynaecoloog Peggy Geomini ging in gesprek met Radar over dit bloody important onderwerp. Volgens haar zijn de onderbroeken net zo hygiënisch als maandverband. Ze zegt: “Qua hygiëne zijn zulke onderbroeken vergelijkbaar met maandverband. Als je heel veel menstrueert, kun je hem minder lang dragen. Dat geldt ook voor maandverband en tampons.”

De broekjes kan je gerust meerdere uren dragen als je dit wil, afhangend van je bloedverlies. Gemini benoemt wel dat de huid van de vagina gevoelig is en kan irriteren als iemand langere tijd een natte onderbroek draagt. Wie last heeft van hevig bloedverlies kan het ondergoed het beste op tijd vervangen.

Verschillende redenen

Jessica Shim, een arts die werkzaam is op de gynaecologie-afdeling in een ziekenhuis in Boston en tevens lesgeeft op de Amerikaanse universiteit Harvard, vertelt dat menstruatie-ondergoed een fijn alternatief is voor personen die het ongemakkelijk vinden om tampons in te brengen.

“Sommige patiënten die non-binair of trans zijn, kunnen het fijner vinden om menstruatie-ondergoed te dragen. Hierdoor hoeven ze zich geen zorgen te maken over het gebruik van tampons of maandverband in openbare toiletten”, legt Shim uit in een gesprek met CNN.

Wat betreft hygiëne is het belangrijk om het waslabel van de onderbroeken te checken. Volgens haar kan je het ondergoed prima met de hand wassen of het in de wasmachine gooien. Ze adviseert om géén wasverzachter te gebruiken, zodat de kwaliteit goed blijft. Gooi ze ook niet in de droger, maar laat de onderbroeken lekker aan de lucht drogen.

Bron: Radar, CNN