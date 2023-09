Huisartsen uiten zorgen door toename ‘health goeroes’: ‘Ze weigerde antibiotica, op Instagram stond dat die slecht waren’

Huisarts waarschuwt

“Als we niet uitkijken verliezen we straks allemáál van de gezondheidsgoeroes,” begint huisarts Jojanneke Kant haar LinkedIn-post.

Als huisarts is ze de afgelopen tijd dagelijks patiënten aan het overtuigen: “Ik heb recent moeten praten als Brugman om iemand met een potentieel ernstige huidinfectie antibiotica te laten nemen, want dat was ‘gevaarlijk voor haar darmflora’.

Dat ze praktisch septisch voor mij zat met koude rillingen en een tensie waarbij ik twijfelde of opname niet nodig zou zijn, daar had ze geen boodschap aan, want Instagram had haar verteld dat antibiotica niet goed waren.”

Fabels vs. feiten Mag je de anticonceptiepil wel of niet doorslikken?

De pil

Ander voorbeeld uit Kants praktijk: een achttienjarig meisje dat weigerde de pil te slikken, omdat ze niet levenslang last wil hebben van het onderdrukken van haar natuurlijke cyclus en niet het risico wil lopen onvruchtbaar te worden.

Kant: “Ik had verschillende gesprekken met haar gehad over anticonceptie, maar ik had verloren van de gezondheidsgoeroes op social media. En zij ook.”

Want uiteindelijk werd ze zwanger en onderging ze een abortus. “Waar ze deze wijsheden vandaan had gehaald: influencers op Facebook, Instagram en TikTok.” Een van hen (130.000+ volgers) ziet de pil als een misdadig hormonaal experiment.

“Neem daarbij nog een handvol BN’ers die samen met deze goeroes zonder blikken of blozen de bizarste medische onwaarheden het wereldwijde web op slingeren, en ik begrijp wel dat je als niet-medicus niet meer weet wat je moet geloven,” aldus de huisarts.

BN’ers

Een van de bekendste BN’ers die zich mengt in het medische debat is Doutzen Kroes, die tijdens de coronapandemie een filmpje in haar Instagram Stories plaatste over de coronapandemie als ‘de grootste misdaad in de wereldgeschiedenis’. Ook liet ze blijken dat ze twijfels had over de werking van het vaccin. En zij is dus niet de enige. Kant is er klaar mee. Als tegenreactie heeft ze het Instagramaccount @devragendokter aangemaakt, waarop ze medische informatie geeft en ‘desinformatie-verspreiders’ oproept haar account te volgen. “Straks verliezen we allemáál van deze gezondheidsgoeroes. Ik vertik het om dat te laten gebeuren.”

Eva Luna Poorthuis, hormoon- en leefstijlcoach

“Ik help vrouwen bij het verminderen van hormonale klachten met een online coachingstraject. In acht jaar tijd heb ik duizend vrouwen geholpen. Als vrouwen leren begrijpen hoe hun vrouwelijke ritme werkt, kunnen ze zelf hun klachten verbeteren.

Vrouwen die mij benaderen zijn meermaals bij de huisarts geweest. Daar werd de pil vaak direct geadviseerd. Of: je moet er maar mee leren leven. Ik hoor dagelijks dat ze iemand willen die naar hen luistert, die naar het individu kijkt.

Ze voelen zich niet gehoord en zijn het zat dat ze niet serieus worden genomen en dat ze niet verder geholpen worden. Ik heb online voedings- en leefstijlcursussen gevolgd, vaak Amerikaans. In Nederland vind je opleidingen die óf onzin zijn, of je moet minimaal zes jaar studeren. Tegen de tijd dat je afgestudeerd bent, is de informatie verouderd.”

Tijn Elferink, gezondheidsjournalist

“Mensen willen een helder antwoord: is een product schadelijk of niet? De vraag is zelden met ja of nee te beantwoorden. Voorbeeld: is water gezond? Ja, voldoende drinken is belangrijk. Maar drink je in korte tijd vijf liter, dan is de kans groot dat je overlijdt aan watervergiftiging.

Influencers weten goed wat mensen willen horen. Daarom zeggen ze bijvoorbeeld stellig dat zonnebrand kankerverwekkend is. Toch roepen ze niet alleen maar onzin. Net zoals er goede en slechte acteurs zijn, zijn er ook goede en slechte goeroes.

Ik denk wel dat je je moet afvragen waarover je je laat adviseren. Suzan en Freek maken populaire muziek. Toch zullen niet veel mensen hun blindedarmoperatie aan hen overlaten. Waarom vertrouw jij dan wel op gezondheidsadvies van een coach?”

Claire van Kooten, ervaringsdeskundige

“Ik slikte meer dan twintig jaar de pil, sinds een halfjaar niet meer. Ik ben me gaan verdiepen in mijn endometriose en gezondheid. Een van de redenen dat ik de pil slikte, was om mijn endometriose rustig te houden. Maar in de loop van de jaren zijn de klachten juist erger geworden. Ik volg gezondheidscoaches op Instagram, maar lees ook veel op endometrioseplatforms.

Ik kwam erachter hoeveel hormoonverstorende stoffen er in veel producten zitten doordat ik de ingrediëntenlijst van mijn producten ging googelen. Artsen hebben het vooral over een gezonde leefstijl, voeding of medicijnen.

Maar de bewustwording van schadelijke stoffen in producten is ook belangrijk. Ik was bang dat mijn endometriose erger werd als ik stopte met de pil, maar dat is niet gebeurd. Voor mij een teken dat ik ’m niet nodig heb.”

Deze reportage komt uit Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.