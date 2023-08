Durf te vragen: hoe healthy is een strikte ochtendroutine nou echt?

Is dat echt zo?

Strikte ochtendroutine

Ga online en je wordt om de oren geslagen door lifestylegoeroes met ieder een eigen ritueel als kickstart voor de dag. De een zegt dat vroeg opstaan ‘lifechanging’ is geweest, de ander zweert bij een uurtje (of twee) langer in bed. Trending op dit moment zijn vooral de ochtendregimes waarbij je vroeg opstaat, start met meditatie en een koude douche, lekker even een wandeling maakt om daarna een kwartier aan journaling te doen, gevolgd door een voedzaam ontbijt.

Dit zijn wel de regimes waarbij je je wekker flink vroeger moet zetten om überhaupt de tijd te hebben voor al deze nieuwe ochtend-musts. Maar is het dat waard? Worden we inderdaad gelukkiger van een dergelijke ochtendroutine?

Veel vroeger je bed uit

Door het gevoel van ‘moeten’ en altijd ‘aanstaan’, neemt het stressgehalte dat we in deze tijden ervaren toe. Lifestylerituelen passen bij die behoefte: alles wat als gezond wordt bestempeld, koesteren we, want dat geeft het gevoel dat we gezond bezig zijn. Neem het populaire The 5AM Club, het boek van de Canadees Robin Sharma. Hij is expert op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hoewel dit concept al zo’n twintig jaar bestaat, lijkt het nu pas een wereldwijde opmars te maken.

In Sharma’s ochtendroutine stelt hij dat elke dag om vijf uur opstaan de sleutel is tot succes en vooruitgang op zo ongeveer elk vlak. Wat je – in een notendop – moet doen op deze vroege ochtend, is twintig minuten intensief bewegen, schrijven in een dagboek, twintig minuten mediteren om te reflecteren en eindigen met het leren van een skill.

Of neem Miracle morning, nog zo’n grote in de wereld van de ochtendroutines. De Amerikaanse auteur Hal Elrod pleit in dit boek dat de start van je dag bepalend is voor je humeur en productiviteitsniveau gedurende de rest van de dag. En dat dit allemaal draait om timemanagement. Miracle morning is een ochtendroutine van zes stappen, SAVERS genoemd. Silence: door meditatie, bidden of ademhalingsoefeningen. Affirmation: positieve dingen over jezelf zeggen. Visualisation: dat ook voor je zien. Excercise: sporten, bewegen. Reading: iets leuks lezen en Scribling: je ideeën en gedachten opschrijven. Je wekker gaat ook bij deze methode om vijf uur ’s ochtends. De volgorde waarin je deze stappen afloopt, is dan wel weer vrij. Deze positiviteitsboost moet ervoor zorgen dat je zelfs gaat uitkijken naar de vroege ochtenden.

Niet doorslaan

Volgens psychosociaal- en hypnotherapeut Kim Niekerk is vasthouden aan een strikt ochtendregime niet de sleutel tot succes. Maar: het hebben van een bepaald persoonlijk ritueel geeft wel kracht en zingeving aan het leven. “We zijn voortdurend op zoek naar verbondenheid, willen graag bij een groep horen met dezelfde mindset. Nu religie meer en meer wegebt, wordt dat gedaan op ‘moderne’ manieren zoals het creëren van ochtendrituelen. Regimes geven kracht en bieden ons troost, als je uitdagingen hebt in het leven is een ritueel iets waarop je kunt terugvallen.”

Het is wel belangrijk erop te letten dat je niet doorslaat in het uitvoeren ervan. Een ochtendritueel moet vooral leuk blijven, alleen dan zal het positief uitpakken. “Als het niet uitvoeren van je ochtendritueel zorgt voor gevoelens van schuld en schaamte, ben je verkeerd bezig. Het kan interessant zijn om jezelf te observeren en eens te voelen waar jij gelukkig van wordt. Zo kom je erachter wat je nodig hebt en wat jouw beweegredenen zijn voor een goed begin van de dag. De een vindt het heerlijk om ’s ochtends rustig de tijd te nemen om te mediteren en de dag te plannen, de ander gaat het liefst zo snel mogelijk de deur uit met een koffie in de hand. Met beide regimes is helemaal niks mis, of het nou relaxed beginnen of hollen en haasten is.

Mocht je toch terechtkomen in een ochtendritueel dat niet bij je past, pas het dan aan, probeer iets nieuws. Het draait tenslotte om jouw geluk.” Volgens Andrew D. Huberman, neurowetenschapper en professor psychiatrie aan Stanford University, hebben ochtendroutines alles te maken met het optimaliseren van het brein. Een routine kan helpen om in een stressvolle omgeving je neuroplasticiteit (het vermogen van het brein om zichzelf aan te passen en te herstellen) te verbeteren, waardoor je lichaam beter met prikkels en stress kan omgaan.

In zijn podcast Huberman Lab raadt hij aan een goede ochtendroutine te ontwikkelen, die begint bij dagelijks opstaan rond dezelfde tijd. “Consistentie is key, elke dag op dezelfde tijd opstaan is een manier om onze interne klok te koppelen aan specifieke momenten van de dag. Dit heeft positieve effecten op de stofwisseling, hormoonregulatie en het houdt je energie op peil.”

Overdreven gedoe

Niet iedereen zweert bij het volgen van een ochtendroutine. De Zweedse professor en socioloog Carl Cederström doet onderzoek naar geluk en welzijn, en volgens hem zien we de mens te veel als een oneindig project dat streeft naar perfectie. We presenteren onszelf graag op onze beste manier en dat brengt een hoop druk met zich mee. Cederström is auteur van het boek The wellness syndrome, hierin beschrijft hij het negatieve effect van de constante druk ons welzijn te maximaliseren. Hij beschrijft dat we onszelf juist slechter voelen door de druk die we ervaren om een perfecte lifestyle te hebben.

“We leven in een tijd die geobsedeerd is door succes en het vinden van hacks om in een succes-modus te komen,” zegt Cederström. Volgens de auteur zijn sporten, een dagboek bijhouden en een groene smoothie drinken in de ochtend in feite gezond, maar de druk om dit elke ochtend te doen om succes te hebben, is wat overdreven. En hoef je het niet voor jezelf bij te houden, dan moet het wel voor je volgers. “Er heerst een intense druk om aan bepaalde ‘ochtendeisen’ te voldoen, om het op zijn minst te laten líjken alsof je een zinvol en perfect uitgebalanceerd leven leidt,” zegt Cederström.

Volgens Kim Niekerk is het vooral belangrijk dat je constant reflecteert en stilstaat bij je eigen gevoel. Ieder mens is anders, daarom is het goed te luisteren naar de behoeften van jouw lichaam. Iedereen heeft een eigen levensstijl en daar passen andere rituelen bij, laat jezelf dus niet door anderen beïnvloeden. “Blijf bij jezelf, dan ga je vanzelf een gezonde levensstijl creëren.”

Als je een streng ritueel volgt dat niet voor jou werkt, kan het leiden tot een automatisme. Dat zorgt ervoor dat je handelingen uitvoert zonder dat je stilstaat bij wat je precies doet. “Elk lichaam is anders, sommige dingen werken voor jou, sommige niet, en dat is oké,” aldus Niekerk.