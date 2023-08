Honger of dorst? Dít is waarom je deze signalen vaak verwart

Honger of dorst?

Ons lichaam laat ons heel veel weten, maar is soms ook lastig te begrijpen. Vooral bij het verschil tussen honger en dorst. Dat komt doordat deze prikkels namelijk bijna hetzelfde zijn. Toch denken we bijna allemaal dat, als onze maag lekker aan het rammelen is, we honger hebben. De signalen hiervan worden verwerkt in de hypothalamus van je hersenen. Dit stukje van je hersenen gaat over al je basisbehoeften, zoals bijvoorbeeld slapen. Maar dus ook honger én dorst.

Hypothalamus

Als je honger of dorst hebt dan daalt je bloedsuikergehalte. Je hersenen ontvangen dan een seintje dat dit moet worden aangevuld. Oftewel, je moet iets eten of drinken. Maar voordat dit gebeurt moet er een bepaald hormoon vrijkomen. Je hypothalamus stuurt die prikkels door je hele lichaam, en daardoor ontstaat dat hongerige gevoel. Maar dat gebeurt dus ook als je dorst hebt.

Lees ook Hap Slik Zeg: ‘In plaats van mezelf uit te hongeren, at ik regelmatig een kleine portie van iets ongezonds’

Het verschil herkennen

Het is dus vrij lastig te herkennen of je lichaam honger of dorst heeft. Trek dus niet gelijk de voorraadkast open om een lekker koekje te pakken, maar ga eerst eens een paar dingen na bij jezelf. Waarschijnlijk kom je erachter dat je dorst hebt. Drink dan eerst twee glazen water. Gaat het gevoel niet weg? Dan is het waarschijnlijk toch honger. Probeer jezelf deze vragen te stellen als je dat hongerige gevoel weer krijgt:

Heb je last van hoofdpijn?

Heb je vandaag al genoeg vezels gegeten?

Heb je in het afgelopen uur al iets gedronken?

Is je mond of keel droog?

En is je urine donkergeel van kleur?

Bron: Margriet