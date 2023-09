Good to know: zo (on)gezond is groente en fruit uit blik

We vallen maar meteen met de deur in huis: groente en fruit uit blik bevatten ongeveer evenveel goede voedingsstoffen als de verse variant. Hetzelfde geldt voor groente en fruit uit de diepvries. Toch betekent dit niet dat je het een zomaar door het ander kunt vervangen, legt woordvoerder Pascalle Stijger van het Voedingscentrum uit. Er zijn een aantal punten waarop je moet letten als je kiest voor groente en fruit uit blik.

Groente of fruit op sap of siroop?

Als je voor het schap met blikken en potjes staat, zie je ongelofelijk veel opties. Vooral bij fruit in blik is het verstandig om hier goed naar te kijken. Je hebt bijvoorbeeld keuze tussen ananas op sap of op siroop. “Op siroop betekent dat het fruit drijft in een mengsel van water en suiker. Hierdoor wordt suiker opgenomen in het fruit, wat het minder gezond maakt dan vers fruit. Fruit op siroop staat dan ook niet in de Schijf van Vijf.”

Anders is dat bij fruit op sap. “Hierbij drijft het fruit in het (eigen) sap. Dit bevat over het algemeen minder suiker dan siroop, waardoor er dus minder suiker in het fruit terechtkomt. Uitgelekt fruit uit blik of pot op sap staat daarom wel in de Schijf van Vijf.” Goed om te weten: het sap zelf staat dan weer niet in de Schijf van de Vijf. Het advies van Stijger? “Uitgelekt fruit op sap kun je af en toe nemen, maar de beste optie blijft vers fruit of diepvriesfruit.”

Cardiologen waarschuwen voor ultrabewerkt voedsel ‘24 procent meer kans op een hartaanval’

Groente uit blik

Groente uit pot of blik bevat evenveel voedingsstoffen als de variant op de versafdeling. Toch geldt ook voor groente dat je het niet een-op-een kunt vervangen. “Aan groente in blik wordt soms zout en/of suiker toegevoegd. Voordat je een blikje aanschaft, is het goed om dit na te gaan. Kijk op het etiket en kies voor een variant zonder toegevoegd suiker en/of zout.” Omdat er suiker of zout toegevoegd kan zijn aan groente uit blik of pot, staat dit meestal niet in de Schijf van Vijf. Ook groente à la crème staat hier niet in, omdat het meer vet en zout bevat dan gekookte groente.

Een deuk in het blik

Het kan iedereen overkomen: je komt thuis met je boodschappen en laat per ongeluk een blik met groente of fruit vallen. Het resultaat? Een deuk in het blik. Wat doet dit met de houdbaarheid van het eten? “Dat is afhankelijk van de deuk. Een klein deukje kan geen kwaad, je kunt de groente of het fruit dat erin zit nog veilig opeten.

Maar bij grote deuken kun je het blik - met inhoud - beter weggooien. Er kunnen stoffen zoals tin in de groente of het fruit terecht zijn gekomen, omdat de beschermlaag in het blik kapot is. Tin is niet erg giftig, maar een hoge dosis kan wel maagklachten geven. Bovendien kunnen er bij een deuk of beschadiging van het blik zuurstof en/of ziektekiemen naar binnen zijn gedrongen, waardoor de inhoud kan bederven. Je hebt dan kans op een voedselvergiftiging. Ook als het blik bol staat, kun je het beter weggooien.”

Blik met groente of fruit over de datum

Blikken zijn ideaal om in huis te hebben voor rampscenario’s. Ze zijn jarenlang goed en zo heb je altijd iets in huis. De ten minste houdbaar tot-datum (THT) ligt immers ver in de toekomst. Maar wat nou als die toch verstreken is?

“Na deze datum kan de kwaliteit van de inhoud langzaam achteruit gaan. Maar als het blik nog heel is, kun je groente of fruit jaren na de THT-datum nog veilig eten. Dit komt doordat de inhoud eerst heel goed is verhit en alle bacteriën zijn gedood. Twijfel je of de ingeblikte groente of het ingeblikte fruit nog goed is? Open het blik en kijk, ruik en proef eventueel een beetje.”

Dit artikel verscheen eerder op Margriet.