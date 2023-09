Dit is waarom je geen haarelastiekje om je pols moet dragen

Ontsteking

Als je een strak elastiekje te lang om je pols draagt, zie je weleens dat het een rode streep op je huid achterlaat. Na een hele nacht om je pols kan die de volgende ochtend behoorlijk gevoelig zijn. Maar dat is niks vergeleken met de gevolgen die de Amerikaanse Audree Kopp ervan kreeg.

Door een te strak elastiekje om haar pols ontstond er een ontsteking in de haarzakjes. De Amerikaanse dacht aanvankelijk dat het om een insectenbeet ging, maar toen het na een tijdje steeds erger werd, ging ze naar de dokter. Ze moest uiteindelijk geopereerd worden, omdat een antibioticakuur al geen effect meer had op de ontsteking, die inmiddels een abces was geworden.

De smartphone pink Wat is het en heb jíj er ook last van?

Vies elastiekje

Tijdens de operatie werd het abces opengesneden zodat het kon leeglopen. Gelukkig waren ze er op tijd bij; als Audree langer had gewacht, was de ontsteking in haar bloedbaan terechtgekomen en had ze in een shock kunnen belanden en in coma kunnen raken.

De arts vermoedt dat de ontsteking is veroorzaakt door een vuil haarelastiekje. De bacteriën daarop zouden in haar poriën of in een wondje terecht zijn gekomen, wat tot de ontsteking heeft geleid.

Het dragen van een elastiekje om je pols wordt om die reden door artsen afgeraden. Doe je het uit gemak toch, zorg dan in elk geval dat het een schoon elastiekje is.

Bron: Grazia