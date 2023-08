De do’s & dont’s van ruziemaken: zó doorbreek je de vicieuze ruziecirkel in 6 stappen

Relatiecoach Anne de Jong weet raad.

Verwacht niet dat de ander je gedachten kan lezen. Wees duidelijk en specifiek over je behoeften en over je verwachtingen.

Gebruik ik-verklaringen om je gevoelens te uiten. Bijvoorbeeld: “Ik voel me gefrustreerd als...” in plaats van: “Jij maakt altijd...”

1. “Na een ruzie ben je meestal zo opgelucht dat het voorbij is dat je er daarna niet meer over begint. Maar dan heb je over een week of een maand weer gedoe over hetzelfde. Ofwel: je moet er iets mee.”

2. “Ga het gesprek aan. Wat maakte dat je zo boos werd? Wat gebeurde er in je hoofd? Luister naar de ander en val hem of haar niet in de rede.”

3. “Dit gesprek voer je niet als jullie net een ruzie hebben gehad of er nog middenin zitten. Doe dit pas als de lucht helemaal is geklaard en de zon weer schijnt. Ga samen aan tafel zitten, pak er wat te drinken bij en hou de sfeer ontspannen.”

4. “Vertel zonder te beschuldigen hoe jij de ruzie hebt beleefd en leef je in het verhaal van de ander in: o wat grappig, dat jij dat zo hebt beleefd, ik wilde je helemaal niet afwijzen, ik was gewoon vergeten om de vuilnis buiten te zetten.”

5. “Vraag je de volgende keer dat je je ergens over opwindt af waar je ergernis echt over gaat. Is het dat rondslingerende theezakje op het aanrecht? Of zit het dieper en heb je het idee dat de ander voorbijgaat aan jouw behoeftes en verlangens?”