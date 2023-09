Wat houdt een fetal surgery in? Alle feiten over deze operatie op een rij

Kourtney Kardashian in het ziekenhuis

Recentelijk onderging realityster Kourtney Kardashian een fetal surgery. “Ik had hiervoor drie heel makkelijke zwangerschappen”, legt ze uit op Instagram. “Dus ik wist niet hoe beangstigend het is als je met spoed een foetale operatie moet ondergaan.”

Wat is een fetal surgery (foetale operatie)?

Bij een foetale operatie wordt er geopereerd in de buik terwijl de foetus nog in de baarmoeder ligt. Chirurgen kiezen voor deze ingreep wanneer er complicaties ontstaan tijdens de zwangerschap en het leven van de foetus hierdoor in gevaar kan komen. De operatie wordt soms ook uitgevoerd om na de geboorte van het kind mogelijke langetermijnproblemen te voorkomen.

Wanneer is de ingreep nodig?

Als er kans is op een geboorteafwijking, zoals hartproblemen of longafwijkingen, kunnen artsen ervoor kiezen om te opereren.

Soms is er sprake van een ‘open operatie’, waarbij iemand onder narcose gaat. De chirurg maakt een kleine snee in de buik om bij de baarmoeder te komen. Vervolgens wordt er een snee gemaakt in de baarmoeder en kan er worden geopereerd terwijl de baby in de baarmoeder blijft.

Er kan ook worden gekozen om de ‘sleutalgatmethode’ of ‘kijkoperatie’ toe te passen. Hierbij wordt er een kleine camera in de buik en uiteindelijk de baarmoeder gebracht met behulp van slangetjes. Zo kan de arts de baarmoeder vanbinnen bekijken.

Na de operatie

Het is mogelijk dat iemand de dag van de operatie ontslagen wordt uit het ziekenhuis, of toch iets langer moet blijven. Dat hangt af van de eventuele complicaties. Want een operaties brengt altijd risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan (hevig) bloedverlies en littekenweefsel op de baarmoeder.

Kourtney kreeg een spoedoperatie. “Ik zal mijn ongelooflijke artsen voor altijd dankbaar zijn voor het redden van het leven van onze baby”, schreef ze de foto op Instagram. Het is niet bekend hoelang ze in het ziekenhuis verbleef en wat er precies gaande was, maar inmiddels gaat het een stuk beter met de realityster en haar ongeboren kindje.

Bron: Cleveland Clinic, Nu.nl