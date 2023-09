Een smartphone pink: wat is het en heb jíj er ook last van?

De smartphone pink

Waarschijnlijk ben je een fervent smartphone gebruiker. Sta je vaak met een mobiel in je handen? Dan is de kans groot dat jij ook een smartphone pink hebt. Voel maar eens bij het laatste kootje van je pink. Voel je daar een deukje? Dat krijg je ervan als je continu je telefoon vasthoudt en die laat leunen op je pink. Oeps!

Hoe vaker je je telefoon gebruikt, hoe erger het deukje in je vinger kan zijn. Geen zorgen, het is eigenlijk niet meer dan een soort afdruk in je huid. Wel kan het pijnlijk zijn als je lang je telefoon op dezelfde manier vasthoudt.

Er is verder geen reden om je zorgen te maken, want er is geen bewijs dat deze smartphone pink schadelijk voor je is. Het is geen officiële medische aandoening. Wel is het een reality check als je zo'n pink hebt, want het betekent dat je wel erg veel op je telefoon zit te scrollen. Misschien een leuke challenge om minder op je telefoon te zitten en je arme pinky wat rust te gunnen?

Offline is the new luxury Dankzij deze tips leg je je telefoon makkelijker aan de kant

Zo voorkom je het

Heb je last van je smartphone pinky? Probeer dan wat vaker de houding van je hand te veranderen als je een telefoon vasthoudt. Ook kan het helpen om iets als een PopSocket of ring te gebruiken die je aan de achterkant van je telefoon kan vastplakken. Zo kun je je mobiel makkelijk op andere manieren vasthouden.

Bron: Menselijk lichaam