Veggie festijn: déze gezonde groenten moet je vaker eten

Groenten alom

Misschien eet je plichtsgetrouw elke dag 200 gram groenten, maar komt de spinazie ondertussen je neus uit en wil je wat variatie. In that case hebben we een paar fijne groentes voor je die hartstikke gezond zijn en makkelijk te bereiden zijn. Niet zo’n groentenliefhebber, maar wil je toch iets meer groen in je dieet? Ook dan ben je hier aan het juiste adres.

Tuinkers

Dit plantje zit tjokvol vitaminen en bevat vitamine B, vitamine C, vitamine K, en vitamine A. Daarnaast zit deze vitaminebom vol calcium, ijzer, kalium, zink en nog véél meer. Uit onderzoek blijkt ook dat de tuinkers ontstekingsremmend werkt en allerlei andere gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Voeg deze groene lekkernij toe aan je salade of een broodje en geef je immuunsysteem een boost.

Rucola

Rucola heeft een pittige smaak en zie je veelal in salades, maar ook op pizza’s en in pastagerechten. Deze groente is rijk aan voedingsstoffen en bevat net als tuinkers vitamine A, vitamine C en vitamine K. Daarnaast bevat rucola veel vezels en is het hartstikke goed voor je spijsvertering.

Artisjokken

De artisjok is nog zo’n vitaminebom. De groente zit vol mineralen, waaronder: calcium, natrium, magnesium, en ijzer. Wie een artisjok eet, krijgt een lading aan vitamine, mineralen, vezels en antioxidanten binnen. Ook in deze groente zit vitamine A, vitamine B1, B2, B6 en vitamine C. Tevens bevat de artisjok foliumzuur en schijnt de groente heel goed te zijn voor hart- en bloedvaten. Last but not least is de artisjok ook erg gunstig voor het immuunsysteem en de darmflora vanwege de prebiotische voedingsvezels die erin zitten.

Zoete aardappel

Heb je het een beetje gehad met de doorsnee aardappel? Verruil de pieper dan voor de oranje variant. De zoete aardappel zit vol vitamine A, vitamine BC en vitamine C. Daarnaast zit er ook bètacaroteen in de zoete aardappel en dat is hartstikke gunstig voor je ogen! Je kan de zoete aardappel op verschillende manieren bereiden. Koken, bakken, pureren; deze groente is zo veelzijdig als wat.

Paksoi

Deze Aziatische groente mag zeker niet uit deze lijst ontbreken. Paksoi werkt namelijk ontstekingsremmend en bevat talloze vitamine en mineralen, zoals: calcium, magnesium, ijzer, fosfor, kalium en mangaan. Dit is goed voor je ogen, maar ook voor je botten. Je kan de groenten gemakkelijk roerbakken of toevoegen aan je soep; smaaksensatie gegarandeerd.

Bron: Vogue, Medical News Today, Perfect Health