Cardiologen waarschuwen voor ultrabewerkt voedsel: ‘24 procent meer kans op een hartaanval’

Ultrabewerkt voedsel

Allereerst: wat is “ultrabewerkt voedsel”? Snoep, snacks, kant-en-klaar maaltijden, gebak, frisdrank; the list goes on and on. Producten die enorm veel suiker, zout, vet, smaakstoffen, conserveringsmiddelen en kleurstoffen bevatten, zitten allemaal in deze categorie. Vaak denken we aan chips en snoep, maar ook mierzoete ontbijtgranen en cornflakes behoren tot de groep ultrabewerkt voedsel.

En, ja, een mens moet kunnen snacken, maar een groep cardiologen waarschuwt nu voor het consumeren van deze producten vanwege verschillende gezondheidsrisico’s. Over welke risico's gaat dit?

Hoge bloeddruk en grotere kans op hartaanval

Tijdens het congres in Amsterdam werden de twee studies gepresenteerd. Uit de resultaten van de eerste studie, waarbij 10.000 vrouwen in Australië 15 jaar werden gevolgd, bleek dat mensen die ultrabewerkt voedsel aten, 39 procent meer kans hadden op een hoge bloeddruk.

De resultaten van de tweede studie, waarbij zo’n 325.000 mannen en vrouwen werden onderzocht, toonde aan dat de personen die het meeste ultrabewerkte voedsel aten 24 procent meer kans hadden op het krijgen van een hartaanval of een beroerte. Kortom: de cijfers liegen er niet om.

Cardioloog Janneke Wittekoek ging erover in gesprek met RTL Nieuws. Zij zegt: “Het vergroot risicofactoren die kunnen leiden tot een hart- of herseninfarct, zoals cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker.”

Wat kan je doen?

Hoewel we ons bewust zijn van de gevaren ultrabewerkt voedsel, grijpt men alsnog massaal naar de chocoladerepen en chipszakken. Hoe zorgen we ervoor dat we kunnen blijven genieten van al het lekkers in de wereld èn tegelijkertijd een beetje “gezond” bezig zijn?

Vooral door zelf te koken met verse en biologische producten, blijkt. Verruil de ovenpizza’s af en toe voor een homemade variant en eet voldoende groente en fruit. Chips en snoep hoef je niet volledig af te zweren, want het leven moet ook een beetje leuk blijven. As always: geniet, maar doe dat met mate.

