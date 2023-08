Dit is waarom een bedverhaaltje ook goed is voor volwassenen

The New York Times legt uit waarom wij, volwassenen profijt hebben bij het luisteren van een sprookjesboek.

Bedverhaaltje

Volgens journalist Hillary Richard is een bedverhaaltje goed voor meer rust in ons hoofd. Belangrijk om te vermelden is dat het een simpele verhaallijn moet zijn, waarbij sprookjesfiguren en fantasie een cruciale rol spelen. Dr. Christine Won van universiteit Yale legt uit wat de gezondheidsvoordelen van een bedverhaaltje zijn.

Zo zegt Won: "Moeilijke gedachten en zorgen verdwijnen naar de achtergrond, waardoor de adrenaline in je lichaam daalt en het brein in slaapmodus komt. Een verhaal is een nog betere afleiding dan muziek of achtergrondgeluiden."

Voorlezen

Het is nog niet onderzocht of een sprookjesachtig verhaal voorlezen dezelfde gezondheidsvoordelen oplevert als tijdens het luisteren. Hillary schrijft in haar artikel in het bijzonder alleen over luisterverhalen. Het is natuurlijk leuk als je partner zo'n verhaal kan voorlezen. Maar we kunnen ons voorstellen dat dat niet altijd mogelijk is. Daarom raden wij je aan om luisterboeken te zoeken via Spotify, Youtube of via een meditatie-app.

Luisterverhalen

Een aantal neuropsychologen ontdekten dat luisterverhalen goed zijn voor je mentale gezondheid. Het luisteren van zo'n boek zou eenzaamheid, verveling, stress en een te hoge hartslag tegengaan. Dus herken je deze gezondheidsproblemen of wil je gewoon iets nieuw proberen? Download dan een leuk luisterboek, zodat je deze kunt luisteren voor het slapengaan.