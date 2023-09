Arts waarschuwt: populaire lip plumpers zijn gevaarlijker dan je denkt

Volle(re) lippen zonder spuitje

Anno 2023 lijkt het alsof elke celebrity haar lippen heeft laten opspuiten. Denk aan Jaimie Vaes, Kylie Jenner, Sarah van Soelen en Nikkie Tutorials, just to name a few. Als je wel vollere lippen wilt maar geen drastische stappen wilt ondernemen, kun je aan de slag gaan met lip plumbers.

Deze speciale lipglosses geven na het aanbrengen vaak een ietwat prikkelend gevoel. En nadat je het product even laat intrekken heb je opeens vollere lippen. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Lip plumpers

Onderzoeksarts Jetske Ultee vertelt aan NINA dat lip plumpers speciale ingrediënten bevatten die ervoor zorgen dat je bloedvaten verwijden. “Dit zijn vaak essentiële oliën, denk aan kaneel, cayennepeper, gemberextract, peperextract, menthol en cafeïne. (...) Een ander veelgebruikt ingrediënt met een vergelijkbaar effect is benzylnicotinaat of methyl nicotinate.”

Door de vaatverwijdende en irriterende werking van de ingrediënten gaat er meer bloed naar je lippen waardoor ze voller ogen. “Producenten willen liefst instant effect en daarom gebruiken ze ingrediënten die dat snel kunnen waarmaken. En dat voel je. In feite gaan ze de lippen bewust enigszins irriteren, waardoor ze een beetje gaan opzwellen.”

Een smartphone pink Wat is het en heb jíj er ook last van?

Gevaarlijke lipgloss

Dat klinkt allemaal niet heel onschuldig en dat is het volgens Ultee ook niet. “Niet alleen kan zulke regelmatig stimulatie van de doorbloeding tot irritatie leiden. Veel van deze stoffen staan er ook nog eens om bekend allergische reacties of overgevoeligheid te veroorzaken. Zo weten we van kaneel dat het histamine vrijmaakt in het lichaam, net als bijvoorbeeld koriander, gember, mango en kiwi doen. Dat kan klachten geven als jeuk, maar ook opspelingen van bijvoorbeeld rosacea”, vertelt de arts aan NINA.

Ultee legt uit dat andere ingrediënten als benzyl nicotinate, bijengif, methyl nicotinate, menthol en jambu-extract in lipgloses ook kunnen zorgen voor allergische reacties. Én veel van deze stoffen die in lip plumpers zitten zijn fototoxisch, waardoor ze in combinatie met zonlicht verschillende huidreacties kunnen veroorzaken.

Heb je last van rosacea, eczeem of een droge huid? Dan moet je echt oppassen met zulke lipglosses, want het kan je huidklachten flink verergeren. Met iemand zoenen als je een lip plumper op je lippen hebt gesmeerd is ook niet zonder risico, want de ander kan er ook huidklachten van krijgen.

Vollere lippen

Wil je toch vollere lippen creëren zonder ingrepen of lip plumpers? Kies dan bijvoorbeeld voor lipgloss met hyaluronzuur. Of ga net als Kylie Jenner aan de slag met lipliner, die je lippen veel voller laten lijken.

Bron: NINA