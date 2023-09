AI ontdekt borstkanker vaker en sneller dan radiologen: ‘Goede samenwerking kan mensenlevens redden’

Terwijl de resultaten indrukwekkend zijn, benadrukken experts dat de sleutel tot succes niet ligt in het vervangen van radiologen door AI, maar in een effectieve samenwerking tussen mens en machine.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Maar liefst 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker en jaarlijks sterven ruim drieduizend vrouwen aan de ziekte. Preventief onderzoek is cruciaal voor een succesvolle behandeling. Dit leidde tot het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij jaarlijks meer dan 800.000 vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden uitgenodigd voor een screening.

Nederlands tintje

Het controleren van borstscans (mammogrammen) door radiologen vergt véél tijd en geld. Daarom zijn de resultaten van het Zweedse onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Oncology, veelbelovend. Er wordt binnen de radiologie al gebruik gemaakt van AI, maar simpelweg nog niet bij het nemen van beslissingen. De nieuwe AI-software is gemaakt door het Nederlandse bedrijf ScreenPoint en is getraind om borstkanker op mammogrammen te signaleren.

AI ontdekt vaker borstkanker

Aan het baanbrekende onderzoek deden ruim 80.000 vrouwen mee. De helft van de scans werd bekeken door twee radiologen. De andere helft werd beoordeeld door het AI-programma. Het resultaat? Kunstmatige intelligentie ontdekt borstkanker vaker dan artsen, constateert minder valse positieven en halveert de werklast. Per duizend vrouwen wordt borstkanker één keer vaker ontdekt. Dat klinkt als weinig, maar jaarlijks zou dit in Nederland al om honderden vrouwen gaan, die anders mogelijk een verkeerde diagnose zouden hebben gekregen.

Tijd voor een goede samenwerking

“Vooral de combinatie van het vaker en sneller ontdekken van borstkanker zonder extra valse positieve meldingen is interessant”, begint Egge van de Poel, expert op het gebied van big data in de gezondheidszorg. “Dat neemt niet weg dat het werk van radiologen waardevol is én blijft. De grootste belofte ligt in een goede samenwerking tussen de radioloog en AI.” Dat kan niet-praktiserend radioloog en AI-expert Sietske Rozie beamen. “Daarbij hoort de focus te liggen op de bewustwording van de arts in het maken van medische beslissingen met behulp van feedback vanuit AI.”

Computer kan eindeloos doorgaan

Gezien de stijgende kosten in combinatie met de stijgende hoeveelheid radiologische onderzoeken die radiologen moeten beoordelen is het niet mogelijk om altijd voldoende radiologen beschikbaar te hebben voor het checken van de screenings. Door dit ‘tekort’ aan radiologen én de vergrijzing kampt de beroepsgroep momenteel met een hoge werkdruk. AI biedt daarin uitkomst. Kunstmatige intelligentie ontdekt niet alleen vaker borstkanker dan radiologen, dat doet de computer ook bijna twee keer zo snel. De nieuwe technologie kan de hoge werkdruk van radiologen daarmee omlaag brengen.

Bij het bekijken van de scans luidt steeds dezelfde vraag: is er borstkanker aanwezig, ja of nee? AI kan die vraag beantwoorden, zonder dat daar een radioloog aan te pas hoeft te komen. “Ieder mens is op een gegeven moment moe, ook een radioloog, terwijl AI wél continu mammogrammen kan blijven checken”, legt Sietske Rozie uit.

AI-project in Nederland

“AI is vooralsnog geen vervanging van de mens, maar in de nabije toekomst zal er haast geen radioloog meer werken zonder hulp van AI”, zegt Eric Tetteroo, coördinerend radioloog bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het doel is nu om te achterhalen hoe AI een arts kan ondersteunen én beter en slimmer maken. “AI mag het werk van de radioloog niet volledig overnemen. Je loopt dan het risico dat de radioloog AI op den duur niet meer begrijpt, terwijl de computer altijd door de radioloog gecontroleerd moet kunnen worden”, voegt Rozie daaraan toe.

Momenteel wordt de nieuwe technologie nog niet in de Nederlandse ziekenhuizen ingezet bij de borstkankerscreening. “Uit analyserend onderzoek blijkt dat onbekendheid van de mogelijkheden en onzekerheid over onder meer de toegevoegde waarde hierbij een belangrijke rol speelt”, vertelt Rozie. Kortom, er is gebrek aan bewustzijn, kennis en vertrouwdheid met de technologie. Wel verklapt Tetteroo dat er binnenkort een groot project van het RIVM start om daar verandering in te brengen.

“Het RIVM is het uitvoerend en coördinerend orgaan van het bevolkingsonderzoek borstkanker en gaat binnenkort kijken of AI hierin geïmplementeerd kan worden”, legt Tetteroo uit. “Daar komt veel bij kijken, zoals de zoektocht naar de juiste software, de toepassing in de praktijk en dan heb je ook nog het ethische en juridische aspect. Dat heeft tijd nodig.”

Vertrouwen in AI

Het vertrouwen van zowel medische professionals als patiënten in AI is van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking. Want zitten vrouwen erop te wachten dat hun mammogram door een computer gecheckt wordt?

Een Nederlandse studie toonde recent nog aan dat de meeste vrouwen van 16 tot 75 jaar liever niet willen dat hun screeningsmammogram alleen maar door AI beoordeeld zou worden. Van de 922 ondervraagde Nederlandse vrouwen was 77,8% het eens met de noodzaak van een menselijke controle. “Begrijpelijk”, vindt Rozie. “We weten allemaal dat computers ook weleens last hebben van storingen.” De resultaten van dit onderzoek geven hoop. “Het is van belang dat al het personeel in ziekenhuizen op een laagdrempelige, toegankelijke manier kennismaakt met het fenomeen AI. Daar maak ik me nu hard voor. Alle professionals in de zorg moeten scholing krijgen over hoe hun brein werkt en hoe AI hun beslissing kan beïnvloeden, zowel positief als negatief.” Wanneer de artsen en het personeel vertrouwen hebben in de samenwerking met AI, krijgen de patiënten dat ook.

Nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen rondom AI in de zorg gaan hard op dit moment. “Met name op het gebied van taalmodellen, zoals ChatGPT”, zegt Van der Poel. “In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis wordt bijvoorbeeld AI gebruikt om de administratieve last van zorgverleners te verlagen.”

Andere toepassingen van AI liggen volgens hem in het ondersteunen van besluiten over het wel of niet ontslaan van patiënten vanaf de IC, zoals in het Amsterdam UMC. Een mooie ontwikkeling, vindt Van der Poel. “Met behulp van AI kunnen we dichter bij het ultieme doel komen: van iedere vorige patiënt leren hoe het voor de volgende beter kan.”

Bron: The Lancet, The National Library of Medicine