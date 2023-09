Hallo sleepy head: dit kun je het beste doen tegen donkere kringen en wallen

1. Genoeg slapen

Zorg ervoor dat je zeven tot negen uur per nacht slaapt. Door te weinig te slapen ga je er niet alleen vermoeid en ongezond (hallo donkere kringen en wallen) uitzien, maar wordt je weerstand ook nog eens sterk afgezwakt.

2. Gebruikte theezakjes op wallen

Als je een fervent theedrinker bent, is dit jouw ideale oplossing. In plaats van je gebruikte theezakjes de vuilnisbak in te kegelen, hou je ze nu gewoon bij. Leg ze ’s ochtends in de koelkast en wanneer ze gekoeld zijn, leg je ze gedurende 10 minuten op de huid onder je ogen.

De kou van de gekoelde zakjes en de theïne (de theevariant van cafeïne) die je theezakjes bevat, stimuleren de bloeddoorstroming in de dunne huid onder je ogen. De tannine in thee zal er dan weer voor zorgen dat de zwelling en verkleuring onder je ogen afneemt. Vooral zwarte thee en kamillethee zijn aanraders.

3. Genoeg water drinken

Dat je 1,5 liter water per dag moet drinken is geen fabeltje dat verzonnen werd door waterfabrikanten. Dehydratatie zorgt er namelijk voor dat de bloedvaten onder je ogen vergroten en opzwellen met donkere kringen als gevolg.

4. Bescherm jezelf tegen de zon

Ook al genieten we enorm van de laatste zonnestralen deze herfst; die gele bol aan de hemel is ook heel erg schadelijk voor onze huid, zeker voor de gevoelige huid onder onze ogen. Daarom is het aangeraden altijd wat zonnecrème met factor 30 aan te brengen op je gezicht en op de huid onder je ogen.

Draag je dagelijks make-up en past een blinkend laagje zonnecrème daar niet mooi bij? Geen nood, veel make-upproducten bevatten eveneens een sunblock. Als de zon flink schijnt, is het overigens ook aangeraden een zonnebril op te zetten.

5. Gebruik vitamine C

Of je nu 15 of 95 bent, je huid verzorgen is belangrijk. Om donkere kringen en wallen te vermijden, kun je het best een moisturizer kopen die vitamine C en antioxidanten bevat. Let wel op dat je bij het aanbrengen van de moisturizer op de huid onder je ogen niet wrijft, maar hem stilletjes op je huid dept en vervolgens rustig laat intrekken.

7. Zorg voor vrije ademhaling

Verkoudheid en allergieën zorgen beiden vaak voor een verstopte neus. Een verstopte neus betekent dan ook een opbouw van vocht in die omgeving, dus ook onder je ogen. Om van wallen af te komen die veroorzaakt worden door een allergie kun je beter eerst naar de huisarts om je allergie aan te pakken, je wallen verdwijnen nadien vanzelf.

Bij een verkoudheid kun je je neus makkelijk vrijmaken door een beetje warm water gemengd met een snufje zout in je ene neusgat te laten druppelen. Dat komt er dan aan het andere neusgat weer uit en reinigt onderweg alles. Let wel op dat je je hoofd naar achter houdt terwijl je dit doet.

8. Slaap op je rug

Het mag dan misschien wel voor wat gesnurk zorgen – hallo oordopjes –, op je rug slapen zorgt er wel voor dat je minder last hebt van wallen. Door op je zij of je buik te slapen zal vocht ook vlugger die richting uit zakken. Als je op je rug slaapt, zal het vocht zich evenredig verdelen in plaats van zich op één plaats te concentreren.

9. Stop met roken

Het is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan, maar we weten allemaal wat de gevolgen kunnen zijn van roken. Wist je ook dat roken zorgt voor problemen met je bloedvaten waardoor die vlugger zichtbaar zullen worden aan de oppervlakte van je huid? Aangezien de huid onder je ogen dunner is, zijn je bloedvaten daar dus nog vlugger zichtbaar dan op andere plekken.

10. Nat washandje op ogen

Maak voor het slapengaan een washandje nat met koud water en wring dat uit tot het niet meer drupt. Leg het vervolgens op je ogen om te gaan slapen. De volgende ochtend merk je het resultaat al!

11. Aardappelen en komkommers gebruiken

Snijd twee dunne schijfjes af van een aardappel of een komkommer en leg die onder je ogen gedurende 20 minuten. De enzymen in de aardappelen zorgen ervoor dat je huid lichter wordt en ze verwijderen de toxines uit je huid. Koude komkommer zal je geïrriteerde huid en ogen verzachten. De koude van de komkommer zorgt er tot slot voor dat de bloedvaten krimpen waardoor donkere kringen en wallen verdwijnen.