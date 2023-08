Happy End: ‘Als je het toch te spannend vindt of ik val enorm tegen, ren dan gerust naar buiten’

“Mijn hart klopt in mijn keel als ik de auto parkeer. Ik recht mijn rug en haal diep adem. Het gaat er eindelijk van komen: ik heb voor het eerst een seksdate. Via Tinder. Lodewijk is een knappe man, met halflang bruin haar. Een kitesurfer met stralend witte tanden en een gespierd lijf.

We hadden even gebeld en ik was erg open geweest. Misschien wel té open. Ik vertelde dat ik al vanaf mijn zeventiende met mijn inmiddels ex-man was en dat ik helaas nog maar met één man seks had gehad. Dat ik mijn seksuele horizon wilde verbreden, maar dat heel spannend vond: seks met mijn ex was niet passioneel en ik ben in die ruim twintig jaar nooit klaargekomen.

Lodewijk zei aan de telefoon dat hij een gevoelsmens is en een fijne energie bij me oppikte. En dat hij het een eer vond om een positieve tweede lover voor me te zijn. Thuis had ik uren voor de kast gestaan: wat doe je aan naar een seksdate? Ik besloot een zomerse maxi-jurk te dragen, met een kanten lingeriesetje eronder en sandalen met een hoge hak. ‘Wow, wat ben jij een verschijning,’ lacht Lodewijk, die op me afloopt terwijl ik uit de auto stap.

Hij geeft me enthousiast een knuffel en pakt mijn hand om me naar binnen te leiden. Hij woont in een benedenwoning, en laat me alle kamers zien. ‘Als je het toch te spannend vindt of ik enorm tegenval, ren dan gerust naar buiten,’ zegt hij lief. ‘Maar dat zou ik wel jammer vinden,’ vervolgt hij met een iets lagere stem. Ineens kijkt hij me aan: ‘Wil je een wijntje?’ Ik schud mijn hoofd.

We hebben bijna een uur gebeld, dus we kunnen de smalltalk skippen. Bovendien wil ik geen romantiek. Daar ben ik nog niet aan toe. Ik wil seks, vrijen. Deze mooie man in en op me voelen. Ervaren hoe het is om seks met een andere man te hebben. ‘Kom,’ zegt hij en leidt me naar zijn slaapkamer. Daar gaat hij op bed liggen. ‘Kleed je voor me uit, laat me eens zien hoe mooi en lekker je bent.’

Ik moet even slikken, maar begin dan mijn jurk open te maken, knoop voor knoop. ‘Kijk me aan,’ zegt hij bemoedigend. ‘Geloof me, de beste seks is zelfverzekerde seks. Het gaat er niet om of ik je mooi vind, Lieve, al ben je echt een prachtige vrouw. Het doet er ook niet toe of ik tevreden ben over jouw bedprestaties. Jij moet op jouw manier seks hebben, en dát met mij delen op de manier die voor jou goed voelt.’

Bij elk woord neemt mijn zelfvertrouwen toe. Ik ben in control. ‘Wat wil je?’ vraagt Lodewijk als ik in lingerie voor hem sta. ‘Klaarkomen,’ antwoord ik. En dan kruip ik bij hem in bed…”

