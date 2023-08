Happy End: ‘De piña colada smaakt heerlijk, en zij ook’

“Blij loop ik het balkon op. ‘Wat een geweldige suite heb je uitgekozen!’ roep ik naar Tim. Verliefd loopt hij op me af: ‘Ben je er klaar voor?’ lacht hij ondeugend. Ik geef toe, ik had wat gesputterd toen hij uitlegde dat hij voor een hedonistisch resort had gekozen. Maar het idee wond me vooral enorm op.

We hebben af en toe wel een trio gedaan en zelfs een keer partnerruil geprobeerd, maar in Nederland vind ik het wel lastig om aan al mijn erotische verlangens toe te geven – stel dat ik een bekende tref in de parenclub. Tim had bij zijn lastminuteboeking nog gecheckt of er Nederlanders aanwezig zijn.

“Gaan we nu naar het bubbelbad?” vraag ik. We springen snel onder de douche om ons op te frissen na de lange reis en ik doe alleen een kort kimonootje aan. Ik wil zo veel mogelijk naaktlopen. Om egaal bruin te worden, maar ook omdat ik het lekker vind als mensen me zo zien. Zoals die knappe Amerikaan, die alleen maar een cowboyhoed draagt. Hij bekijkt me van top tot teen als hij langsloopt en geeft me een diepe blik. Ik glimlach verleidelijk naar hem en loop hand in hand met Tim naar het naaktbubbelbad.

Er zitten zeven mensen in: vier vrouwen en drie mannen. Ze lachen allemaal vriendelijk en steken hun drankje omhoog: proost. Tim en ik doen hetzelfde. Daarna laat ik mijn kimono op de grond vallen. Ik voel zeven paar ogen over mijn lichaam glijden.

‘You are so beautiful,’ zegt een beeldschone dame met een donkerbruine huid en dunne vlechtjes. ‘Come sit next to me.’ Ze stelt zichzelf voor als Venus en haar vriend heet Denzel. Tim knijpt onopvallend drie keer in mijn dijbeen. Dit is het signaal dat hij een stelletje aantrekkelijk vindt.

‘Wat drink je?’ vraag ik aan Venus. ‘Een piña colada,’ lacht ze. ‘Wil je proeven?’ Ik knik gretig en moet grinniken als ze me niet haar glas aanbiedt, maar in plaats daarvan een flinke slok neemt. Langzaam komt ze met haar mond dichterbij en dan drukt ze haar lippen op de mijne. Ik hoor gejoel om ons heen. Ze pakt mijn hoofd teder vast en laat langzaam het drankje in mijn mond sijpelen.

Mijn hand glijdt over haar schouder en borst naar haar middel en ik trek haar wat dichter naar me toe. De piña colada smaakt heerlijk, en zij ook. Ik voel de hand van Tim onder water over mijn dijbeen glijden en doe vanzelf mijn benen iets uit elkaar. ‘Wat opwindend dit,’ hoor ik hem zeggen. Hij legt zijn hand op mijn bil en drukt met zijn duim tegen mijn schaamlippen aan. Denzel zit achter Venus en knijpt met beide handen in haar borsten.

Wij, maar ook de andere mensen in het bubbelbad komen behoorlijk in de stemming. ‘Zullen we dit feestje verplaatsen naar de matraskamer?’ hoor ik een zware stem zeggen. Het is de cowboy, en hij steekt zijn beide handen uit om Venus en mij uit het bubbelbad te helpen…”

