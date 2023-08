Happy End: ‘Hij trekt een blinddoek uit de doos en doet die bij me om’

“Verschrikt kijk ik op als de telefoon gaat. Kat en ik schieten allebei in de lach. We zijn alleen op de redactie. Alle collega’s van het modetijdschrift waar we werken zijn voor een klus op pad of met vakantie. Het is lijn 1, de receptie: ‘Er staan hier twee ijscomannen voor je!’ joelt Karen enthousiast. ‘Laat ze maar naar boven komen!’ roep ik terug.

Kat grijpt snel een spiegeltje uit haar la. ‘Het zijn vast van die modellen, net als Dwayne, die goddelijke man met wie ik heb gescharreld.’ Ik trek snel mijn behaatje recht en haal een hand door mijn haar. En dan begint Kat te gillen: ‘Dwayne! Ik zei net nog tegen Lin…’ Ze kijkt me aan en wijst naar een donkere gespierde man, in een Speedo zwembroek.

‘Die komt weer helemaal in fashion, las ik vanmorgen,’ knipoogt hij.

‘Dit is Kevin,’ stelt hij zijn aantrekkelijke collega voor. Kevin is licht getint met dik glanzend haar en vrijwel helemaal bedekt met tribal tattoos.

‘Ik kom oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland,’ zegt hij met een accent en ik zak bijna door mijn knieën. Wat een mooie man.

‘Heb je geen chocoladeijs?’ hoor ik Kat brutaal vragen, terwijl ze in een koelbox graait. Dwayne schudt zijn hoofd en begint hard te lachen als Kat hem meetrekt, het kantoor uit. Waarschijnlijk gaan ze naar de loungehoek op de bovenste verdieping. Kevin kijkt me vragend aan en ik leg uit dat die twee een tijdje friends with benefits waren.

‘We duiken niet standaard op alle mannelijke modellen die langskomen met freebies.’ Kevin kijkt me intens aan en laat dan zijn oog vallen op een zwarte doos van leer, in de kast achter me. Met alle collega’s hebben we enorm gelachen om dat kinky pretpakket. Maar niemand durfde de handboeien, zweep, condooms en dildo mee naar huis te nemen. Dus staat de doos pontificaal in de kast. Nou ja, stond, want Kevin heeft ‘m op mijn bureau gezet.

‘O kijk, er zit ook een boekje bij met erotische verhalen,’ zegt hij, heel geïnteresseerd. Hij trekt een blinddoek uit de doos en doet die bij me om. Dan gaat hij achter me zitten. Ik voel zijn adem bij mijn oor, als hij begint te lezen, met dat sexy accent van hem.

Het verhaal gaat over seks met een onbekende en het komt behoorlijk bij me binnen. Zeker omdat de stem van Kevin steeds sensueler wordt en hij zijn hand op mijn schouder legt. Ik gooi mijn hoofd naar achteren en hij grijpt mijn keel. Mijn adem stokt van opwinding. Ik hoor het boekje op de grond vallen en voel dat Kevin opstaat.

Hij draait mijn bureaustoel om en kust me zacht op mijn mond, weer met zijn hand op mijn keel. Op de tast streel ik zijn haar en zijn brede schouders. Hij staat op en ik hoor hem in de leren doos graaien. Pakt hij de handboeien? De dildo? En dan hoor ik een zacht gekraak van plastic. De geur van aardbeien en latex vult de ruimte en dan voel ik iets warms tegen mijn lippen. Gretig doe ik mijn mond open…”

