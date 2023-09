Happy End: ‘De boxershort van Dev zit opeens opvallend strak’

“Een beetje lacherig staan we in Volendam voor de deur van een fotostudio. ‘Gaan we dit echt doen?’ vraagt Dev. Ik knik. Natuurlijk! Al zijn broers en zussen zijn vanuit India over de hele wereld uitgevlogen en als verrassing voor zijn oma gaan ze op de foto in hun nieuwe lokale klederdracht. Niets voor ons, maar ik zie er de humor wel van in. Daarna kunnen we het dorp verkennen en ergens een hapje eten. Of stoute dingen doen op de parkeerplaats.

Dev heeft geen idee, maar ik heb speciaal voor vandaag een kinky setje gekocht; een rood latex lingeriesetje. De beha heeft halve cups, waardoor mijn grote tepels goed te zien zijn. ‘Je tepels zijn net schotels!’ had Dev tijdens onze huwelijksnacht uitgeroepen. Met veel opwinding hoor, want hij vindt ze prachtig. Vaak gluurt hij in mijn bloesje of steekt als ik me aankleed zijn hand in mijn beha om er even in te knijpen. Het idee dat ik hem zo, op een onverwacht moment ga verrassen, vind ik spannend.

‘Prisha en Dev?’ glimlacht een dame die de deur opendoet. Ze laat ons binnen en geeft een rondleiding door de studio, die wel een tijd­capsule lijkt. We zien veel antiek en uiteraard tulpen, kazen en zelfs een accordeon. ‘Dat zal oma leuk vinden,’ wijst Dev. De vriendelijke dame legt uit wat precies de bedoeling is en leidt ons dan naar de kleedkamer. Ik zie drie paskamers, voor M, V en X. Bijna lijkt mijn plannetje de mist in te gaan.

‘Mijn man moet me helpen met uitkleden,’ fluister ik, en ik trek hem mee mijn paskamer in. Dev is duidelijk verbaasd, maar zegt niets. ­‘Momentje,’ zegt de dame. Even later tovert ze een authentiek visserspak voor Dev en een ­lange zwarte jurk voor mij tevoorschijn. ‘Dan zie ik jullie zo wel,’ zegt ze, voordat ze de deur zacht achter zich dichttrekt. Hoelang hebben we, vraag ik me af. Een minuut of drie? Misschien wel vijf? Ik loop op Dev af en plant een zoen op zijn mond.

‘Wat doe je, schat?’ vraagt hij een beetje nerveus. ‘Ze staan op ons te wachten.’ Ik trek mijn jurkje over mijn hoofd uit en sta dan in mijn latex setje voor hem. Door de airconditioning worden mijn tepels meteen hard. Devs mond valt open en hij fluistert mijn naam. ‘Kleed je uit,’ beveel ik hem. Ik neem zijn shirt en broek aan, en vouw ze netjes op. Dan knik ik in de richting van een stoel: ‘Ga zitten,’ zeg ik. De boxershort van Dev zit opeens opvallend strak. ‘Jeetje,’ zeg ik, terwijl ik met mijn hand over zijn kruis ga.

‘Wat ben je hard.’ Dev knikt en graait naar mijn borsten. Met zijn vingertoppen streelt hij mijn harde tepels, neemt ze tussen zijn vingers en hij trekt me naar zich toe. ‘Kom hier,’ fluistert hij, bijna niet hoorbaar. Ik trek zijn boxer omlaag en schuif in één beweging mijn slipje aan de kant. ‘Lukt het daarbinnen?’ vraagt de dame aan de andere kant van de deur. ‘Prima hoor!’ roepen Dev en ik in koor. ‘Je hebt één minuut,’ fluister ik, als ik me over hem heen laat zakken.”

Deze ‘Happy End’ komt uit Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.