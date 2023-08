Happy End: ‘Ze knikt wild en gaat meteen voor me liggen’

“Kom hier jij,” lacht Camilla, mijn schoonzus, terwijl ze me naar zich toe trekt. “Het is alweer veel te lang geleden dat ik je zag.” Ze grijpt me stevig vast en ik voel haar hand over mijn rug glijden. Zacht, maar stevig. Ik moet mijn best doen om mijn neus niet in haar nek te drukken, om haar te ruiken en zelfs voorzichtig te kussen. Richard staat naast me, en hij praat vrolijk met zijn broer, Camilla’s man.

Natuurlijk weet Richard niet dat ik vaak aan Camilla denk. Te vaak. En dat ik in bed over haar fantaseer. Over haar gebruinde huid, haar glanzende donkere krullen en haar volle lippen… Camilla ziet dat ik naar haar mond kijk en glimlacht ondeugend. Terwijl onze mannen hun moeder begroeten, pakt Camilla mijn hand vast: “Wij pakken de kerstversiering van zolder!” roept ze de kamer in.

En dan lopen we drie trappen op, naar boven. “Ligt het aan mij, of…” begint ze, terwijl we naast elkaar op een oude loungebank gaan zitten. Ik begin te stamelen, want wat moet ik tegen haar zeggen? Dat ik ‘s nachts, als Richard slaapt, met mijn hand tussen mijn benen ga, over mijn clitoris wrijf en me inbeeld dat het Camilla is die met me speelt?

“Rustig maar,” fluistert ze, terwijl ze met haar hoofd steeds dichterbij komt. En dan voel ik haar lippen overal; bij mijn slaap, mijn oor, mijn oogleden, mijn wang en dan eindelijk voel ik haar mooie lippen op die van mij. Natuurlijk ben ik heel verbaasd, maar ook meteen zo opgewonden dat ik geen vragen stel. Camilla’s handen gaan van mijn benen naar mijn taille en nog iets verder omhoog, naar mijn borsten.

Haar vingers glijden over het satijn van mijn jurkje en ik voel dat mijn tepels hard worden. Camilla merkt het ook. We kijken elkaar diep in de ogen en dan zijn we allebei niet meer te houden: we weten niet hoe snel we onze kleding uit moeten trekken. Camilla’s krullen vallen over haar grote blote borsten, als ze op mijn schoot klimt om me te zoenen. Nu is het mijn beurt om haar te strelen.

Mijn handen glijden van haar smalle taille naar haar zalige borsten. Ik omsluit ze met mijn handen, doe mijn ogen dicht en lik zachtjes aan haar harde tepels. Camilla kreunt en kronkelt op mijn schoot, terwijl ze aan mijn haar trekt. “Wil je dat ik met mijn mond naar beneden ga?” vraag ik. Ze knikt wild en gaat meteen voor me liggen, met haar benen wijd. Wat is ze mooi. En wat is ze lekker, bedenk ik, terwijl ik voorzichtig met mijn tong tussen haar schaamlippen lik...”

Over Happy End

Iedere week deelt een lezer een van haar wildste fantasieën… Ook zin om onze lezeressen te laten meegenieten van je stoutste fantasie? Mail ’m naar flair@dpgmedia.nl

Deze Happy End komt uit Flair 51/52-2022. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.