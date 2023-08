Happy End: ‘Mijn gedachten dwaalden af naar die onbekende Fransman’

“Weer vangt mijn blik de zijne. Ik weet niets over hem, anders dan dat hij vier dagen geleden met zijn vrouw en een tent schuin tegenover die van ons is gaan staan. ‘Wat een aso,’ had Hans gebromd, toen hij net iets te hard langsreed met zijn auto. ‘Echt een patser,’ besloot hij, waarna hij zijn leesbril opzette en weer in zijn puzzelboekje dook.

Voor Hans en mij is deze kampeersessie aan de Spaanse kust een make or break-vakantie, maar ik heb allang besloten dat ik bij thuiskomst vertrek en voor mezelf kies.”

De patser

“Gistermiddag zag ik hem – de ‘patser’ – met ontbloot bovenlijf op het strand: met zijn gebruinde huid, brede schouders en blonde haren zou hij zo een model kunnen zijn. Hij was alleen, zonder zijn vrouw. Hans zei later dat hij ze ruzie had horen maken in de tent. ‘In het Frans, ook dat nog,’ had hij gegromd terwijl hij op het luchtbed ging liggen.

Mijn gedachten dwaalden af naar het strand, naar de zweetdruppeltjes op de borstkas van de onbekende Fransman. Ik greep in het donker onder het laken de hand van Hans. ‘Maak je me klaar?’ smeekte ik zacht.

‘Jamie, het is al laat en bloedheet. Welterusten,’ antwoordde hij.

En nu, de volgende ochtend, zit ik in mijn eentje op het strand, in de duinen. ‘Ça va?’ hoor ik opeens achter me. ‘Je bent zo diep in gedachten,’ vervolgt hij dan in het Engels met een sexy Frans accent. Ik knik vrolijk. ‘Je m’appelle Jamie,’ zeg ik met een verleidelijke glimlach. Hij blijkt Frederic te heten en omschrijft zijn relatiestatus even later als complicated.

‘Misschien moeten we van partner ruilen,’ grap ik brutaal. Frederic kijkt me diep in de ogen en fluistert dat hij daar al een paar dagen over fantaseert. Frederic komt met zijn hoofd steeds dichterbij.

‘Wat ben je mooi,’ fluistert hij, voordat hij zijn lippen op de mijne drukt. Scheuten van opwinding schieten door mijn buik. Hij lijkt een dominant type, maar dat ben ik ook. Ik maak me los en duw hem hard achterover, op mijn handdoek. Frederic lacht verbaasd maar gaat er goed voor liggen. Ik wrijf met mijn hand over de bobbel in zijn zwembroek, die snel begint te groeien. Wat is het toch lekker om een man op te winden, en om begeerd te worden. Dat heb ik zo gemist.

Ik trek zijn zwembroek wild naar beneden en zijn penis springt me enthousiast tegemoet. Frederic kronkelt van genot, als ik langzaam mijn hand op en neer beweeg. Dat windt me nog meer op. Verdorie, ik houd het niet meer. Met mijn hand ga ik tussen mijn benen en met twee vingers onder mijn bikinibroekje. ‘Laat me naar je kijken,’ maant Frederic, die omhoogkomt en mij zachtjes op mijn rug legt. Mijn bikinislipje is inmiddels opzijgeschoven en de sexy Fransman heeft vol zicht. ‘Speel met jezelf,’ beveelt Frederic, terwijl hij zich aftrekt. ‘Harder!’ De scheuten in mijn buik worden steeds intenser. ‘Ga je voor me klaarkomen?’ hijgt hij.” En dan kreun ik diep.”

