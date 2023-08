Money, money, money: zó veel spaargeld hebben dertigers gemiddeld

Gemiddeld spaargeld dertigers

Volgens het GeldCollege heeft de gemiddelde 30-jarige meer dan 3000 euro op zijn spaarrekening. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rabobank uit 2018. Het zou hierbij gaan om 55% van de mensen tussen de 31-35 jaar. Dat betekent dat zo’n 45 procent van deze groep minder dan 3000 euro op hun spaarrekening heeft staan.

Ook de online bank Knab deed onderzoek naar het spaargedrag van alle Nederlanders. Hierbij werd er gekeken naar het gemiddeld spaarbedrag en het mediaan spaarbedrag per huishouden. De leeftijd van de hoofdkostwinnaar was hiervoor lijdend, en het bedrag kwam een stúk hoger uit.

Volgens Knab hebben mensen tussen de 25 en 35 jaar gemiddeld 19.000 euro op hun spaarrekening staan. Hierbij is de mediaan 9000 euro. Als we kijken naar de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar, is het bedrag nóg hoger. Uit de cijfers van de bank blijkt dat deze leeftijdsgroep gemiddeld 30.200 euro aan spaargeld heeft. Ditmaal is de mediaan 13.700 euro.

Hey big spender Met déze TikTok-tip bespaar je super easy geld

Er wordt meer gespaard

Als we Knab moeten geloven, hebben Nederlanders een stuk meer spaargeld weten te verzamelen de afgelopen jaren. Dit wordt bevestigd door de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In juli kwam het CBS met nieuwe cijfers over het spaargeld van alle Nederlandse huishoudens.

Hieruit blijkt dat de vrije besparingen van huishoudens zo’n 13,3 miljard bedroegen in het eerste kwartaal van 2023. Dit is 620 miljoen euro meer dan vorig jaar. Kortom: er wordt wel degelijk meer gespaard.

Buffer-tool van het Nibud

Een vaatwasser die het ineens begeeft, een auto met kuren of een kapotte koelkast; het is allemaal uitermate frustrerend voor jou en je portemonnee. Maar hoeveel heb je nou echt nodig? Met de handige tool van Nibud (aka de BufferBerekenaar) kun je precies berekenen hoeveel spaargeld je nodig hebt voor onverwachte uitgaven.

Ook geeft de tool een standaard ‘adviesbuffer’, waarbij rekening wordt gehouden met de inboedel, de onderhoud van huis en tuin, en onvoorziene uitgaven. Deze bedraagt 5300 euro. Kortom: lekker doorsparen.

Bron: Margriet, Geldcollege, Knab