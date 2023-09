Mij niet bellen: deze twee telefoonproviders verhogen binnenkort hun tarieven

KPN en Vodafone

Slecht nieuws voor klanten van telefoonproviders KPN en Vodafone: vanaf 1 oktober gaan mensen die een mobiel abonnement hebben afgesloten bij deze providers een stuk meer betalen. Dit geldt alleen voor klanten die vóór 1 juli 2023 een abonnement hebben afgesloten. Heb je ná 1 juli een abonnement afgesloten? Dan betaal je de afgesproken prijs van je huidig abonnement.

Telefoonproviders gooien prijzen omhoog

Dan nu de hamvraag: hoeveel betaal je straks voor je abonnement? Op de website van KPN laat de provider weten dat ze hun prijzen met een percentage van 8,4 procent verhogen. Volgens het telecombedrijf is de verhoging niet meer dan 2,50 euro per abonnement per maand.

Ook Vodafone laat weten dat ze de prijzen omhoog gooien en op de website leggen ze uit dat de kosten per abonnement met zo’n 10 procent omhoog gaan. Dit doen ze op basis van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoewel KPN aangeeft dat de verhoging per abonnement maximaal 2,50 euro kan bedragen, heeft Vodafone geen maximumbedrag aangegeven op de website.

Inflatiecorrectie

Maar wáárom gooien KPN en Vodafone de prijzen omhoog? Dit komt omdat er sprake is van inflatiecorrectie. Ieder jaar worden er inflatiecijfers gepubliceerd door het CBS en op basis daarvan wordt de inflatiecorrectie berekend. Bedrijven mogen aan de hand daarvan hun prijzen verhogen.

In de algemene voorwaarden van de providers wordt de inflatiecorrectie ook benoemd. Daarin staat dat een provider de prijzen jaarlijks mag verhogen of aanpassen. Hierdoor is een prijsverhoging geen geldige reden om een contract op te zeggen en ben je als klant verplicht om de abonnementskosten te betalen.

