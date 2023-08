Altijd ‘de sjaak’ met steekproeven bij de zelfscankassa? Dat blijkt niet slechts ‘domme pech’

De NRC viel het ook op dat bepaalde mensen wel heel vaak worden controleert en ging op onderzoek uit.

Zelfscankassa

Hoe werkt de zelfscankassa? Winkelketens zoals Jumbo en IKEA zeggen dat hun de controle en bijbehorende steekproeven willekeurig gehouden worden. Het personeel krijgt dan op hun schermpje een seintje dat er een controle uitgevoerd moet worden. Zo kan er dus niet gediscrimineerd worden op uiterlijk, geslacht of achtergrond. Heel netjes dus. Maar nu blijkt er toch een addertje onder het gras te zitten.

Gecombineerde producten

Die melding voor een steekproef kan namelijk zelf door de ketens ingesteld worden via een computer. Oftewel, ze kunnen hun eigen regels bedenken voor de controle. Het schijnt dat mensen vaker gecombineerde producten proberen te stelen. Denk aan een pak koffie met koffiefilters of scheermesjes in combinatie met scheerschuim. Als jij toevallig één van deze producten hebt aangeschaft en de andere niet, is de kans dus groot dat je er wordt uitgepikt.

Slome shoppers

Ook wordt de tijd gemeten die tussen het pakken van een zelfscanner en het afrekenen zit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat winkeldieven vaak erg lang aanwezig zijn in een winkel. Ze treuzelen meer en lopen niet even snel naar binnen voor een boodschap. Ben jij heel lang in de winkel geweest, maar heb je uiteindelijk maar voor een relatief klein bedrag geshopt, is de kans eveneens heel groot dat je gecontroleerd wordt. Tóch handig om te weten als je weer treuzelend tussen de schappen struint.

Bron: NRC