Tijd voor een drankje: dit zijn de 5 zonnigste terrassen in Utrecht

Cheers to life!

SOIA

Strand Oog in Al, beter bekend als SOIA, is dé perfecte plek om alle drukte van de stad te ontvluchten. Het is een stadsstrand, waar je op een warme zomerdag heerlijk kunt genieten van een hapje en een drankje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SOIA - Strand Oog In Al (@soia_strandooginal) op 7 Jun 2023 om 5:47 PDT

Op Zuid

Bij Op Zuid zit je ook heerlijk aan het water op een ruim terras. Geniet van cocktails, bier of wijn in dit New York style restaurant.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bar & Bistro Op Zuid (@opzuid_utrecht) op 7 Jun 2023 om 5:54 PDT

De Pomp

Bij De Pomp kun je echt de hele dag lang genieten van de zon. Ooit was dit een pompstation, nu is het een hip restaurant met groot terras. En het is lekker dicht bij Utrecht Centraal, ideaal dus!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Restaurant📍Utrecht (@depomputrecht) op 7 Jun 2023 om 5:56 PDT

The Anthony

In de binnentuin van The Anthony zit een heerlijk terras verstopt. Perfect als je even weg wil van alle drukte.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Anthony Hotel (@theanthonyutrecht) op 7 Jun 2023 om 5:59 PDT

Drankje doen? Dit is hoeveel duurder bier en andere dranken zijn geworden op het terras

Restaurant Wilhelminapark

Het Wilhelminapark is een fijn park om te genieten van de zon. Strijk neer voor een drankje in Restaurant Wilhelminapark, waar je geniet van een lekkere borrelplank of verrassend chefsmenu.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door k (@restaurantwilhelminapark) op 7 Jun 2023 om 6:14 PDT

Bron: Indebuurt