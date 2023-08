Pikante rosé: dit verrassende zomerdrankje wil je proberen

Pikante rosé

Ben jij toe aan iets nieuws en fan van rosé? Dan moet je deze pikante rosé echt een keer proberen. De Amerikaanse influencer Alyssa (@allyssainthekitchen) vertelt je hoe je dit simpele, maar onwijs lekkere drankje maakt.

Dit wijntje heeft maar weinig ingrediënten nodig. Vul een wijnglas met jalapeño pepers en schenk er vervolgens koude rosé bij. Door de pepers heeft de rosé net wat meer pit. Lekker en verfrissend.

Wil je écht spicy? Laat dan een fles rosé met jalapeño pepers erin een dag in de koelkast staan. Je kunt als je wil ook nog wat verse muntblaadjes en limoen toevoegen.

Zonde?

Het blenden van rosé met andere drankjes is dit jaar echt een trend. Maar is het zonde om rosé te mixen met pepers? Vinoloog Kirsten van Harten geeft haar mening over deze pikante trend: "Rose wordt ook steeds vaker gemixt in cocktails. Ik vind het inderdaad zonde als mensen hun beste fles rosé gebruiken voor dit drankje. De aroma’s van de wijn worden dan weggeduwd door de pepers."

Maar als je goedkoop uit wil zijn, is het helemaal geen gek idee om pikante rosé te maken met een simpel huiswijntje. "Goedkopere rosé’s hebben van zichzelf niet zoveel smaak en die kunnen dan door de toevoegingen van pepers of fruit wel lekkerder worden", aldus de vinoloog.

Bron: Margriet