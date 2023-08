Tijd voor een bakkie pleur: dit koekje bij de koffie bevat de minste calorieën

Koffie

In Nederland zijn we dol op een lekker bakkie koffie. Uit een onderzoek van Euromonitor is namelijk gebleken dat wij Nederlanders gemiddeld 2,4 koppen koffie per dag drinken. En daarmee zijn we wereldwijd de grootste koffiedrinkers. Maar van een koffiekoekje zijn we ook zeker niet vies! Maar welk koekje kun je het beste in je koektrommel hebben?

Minste calorieën

Als je in de supermarkt voor het koek schap staat liggen er sowieso tientallen kant-en-klare koffiekoekjes op je te wachten. De een zelfs nog zoeter dan de ander. Daarom hebben we een lijstje voor je gemaakt met de koffiekoekjes die de minste calorieën bevatten.

Lange vinger: 20 kcal

Maria biscuit: 27 kcal

Speculaasje: 33 kcal

Kletskop: 39 kcal

Café noir: 42 kcal

Biscuit: 44 kcal

Volkoren biscuit: 47 kcal

Oreo koekje: 53 kcal

Pim’s: 56 calorieën

Suikers en vetten

Een lange vinger of Maria biscuit is dus veruit de beste optie. Maar het is en blijft een koekje, dus bevat nog steeds veel suikers en vetten. En bovendien is het altijd weer lastig om er maar eentje te pakken.

Zelf bakken

Wil je nou toch echt graag weten wat er allemaal in zo’n koffiekoekje zit? Dan kun je ze natuurlijk ook altijd zelf bakken. Op deze manier kun je ze ook zo voedzaam maken als je zelf wilt. Kies bijvoorbeeld havermout in plaats van witte bloem. Op deze manier worden de koekjes een stuk minder ongezond en kun je er dus best twee of drie pakken.

Bron: Libelle