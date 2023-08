Femicide Beeld Brunopress

Criminoloog ontdekt: dit zijn de 8 red flags van huiselijk geweld en femicide

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal moorden in Nederland. Vooral het aantal vrouwelijke slachtoffers is gestegen. Bij zes op de tien vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een partner of een ex. Organisaties pleiten daarom voor een gezamenlijke, betere aanpak van femicide.