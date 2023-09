Slaap lekker: 5 dingen die je nóóit met je haar moet doen voor je gaat slapen

Hoe goed je die lokken ook verzorgt, sommige dingen zijn een echte don't!

Oude kussenslopen blijven gebruiken

Een nieuwe kussensloop is geen overbodige luxe. Want door al dat draaien in je slaap wordt het materiaal van je kussen steeds stugger. En dit kan tot klitten en andere beschadigingen van je haar leiden. Een goede investering is een zijden kussensloop. Daar breekt je haar niet van af. En het is ook beter voor je huid. Zo wordt je zonder kreukels in je gezicht wakker.

Slapen met nat haar

We weten hoe heerlijk het is om na het douchen gelijk je bed in te duiken. Maar wanneer je ook je haren hebt gewassen, kun je écht beter even wachten tot je lokken helemaal droog zijn. Nat haar is namelijk extra kwetsbaar, waardoor het sneller afbreekt.

Overmatig borstelen

Ook dit doet je haar geen goed. Twee tot drie keer per dag borstelen is meer dan genoeg. In de ochtend en voor je gaat slapen volstaat. Gebruik jij je borstel evenveel als je telefoon? Dan is het tijd voor verandering! Want door overmatig borstelen breekt je haar sneller af, en dat is toch zonde van al die dure haarmaskers, niet?

Haarelastiekjes met metaal

Wij wisten lange tijd ook niet beter, maar ze bestaan dus wél: elastiekjes zonder dat ellendige stukje metaal erin. En dat is goed nieuws. Slaap jij met een knot, gemaakt van een elastiekje mét metaal? Stop daar dan gelijk mee, want dit metalen tussenstukje kan tijdens je gedraai voor klitten, haarbeschadiging en uitval zorgen. Sla dus gelijk een flinke lading haarvriendelijke elastiekjes in. Ligt nog lekkerder ook!