Laat je haar weer stralen met deze haarmaskers (die je gewoon zelf kan maken)

Een haarmasker gebruiken

Een haarmasker zorgt ervoor dat je haar heerlijk extra verzorgd wordt. Het is vooral van belang om een haarmasker te gebruiken als je regelmatig je haar verft of stylet met een föhn of stijltang. Als je geen extra voeding geeft aan je haar kan je sneller last krijgen van gespleten haar, wat weer zorgt voor meer klitten. Ook wanneer je breekbaar of droog haar hebt kan je een haarmasker goed gebruiken.

Zelf haarmaskers maken

Je kunt gemakkelijk zelf een haarmasker maken. Mayonaise, olijfolie, honing, banaan en avocado zorgen ervoor dat je haar zacht en glanzend wordt. Ei en bier zorgen voor de versteviging van je haar.

Handig om te weten! Aluminiumfolie zorgt voor een beter werking van het haarmasker. Het folie zorgt ervoor dat de ingrediënten makkelijker in je haar opgenomen worden. Waardoor het haarmasker nog beter zijn werk kan doen. Hieronder een rijtje met haarmaskers, voor elk haartype zit er eentje bij.

1. Voor krullend en kroes haar

Wat je nodig hebt: honing, 2 eieren, 2 eetlepels olijfolie en 2 eetlepels arganolie.

Hoe je het maakt: Klop als eerst het ei los en voeg hier de honing, olijfolie en arganolie aan toe. Vervolgens roer je het mengsel goed door waardoor er een egaal masker ontstaat.

Je masker is nu klaar, dus verdeel het rijkelijk over je haar en wikkel er vervolgens (aluminium)folie omheen. Laat het masker 3 uur intrekken. Na die 3 uur kan je het masker uitspoelen. Was je haar als laatst nog met shampoo en conditioner. Je krullen zullen weer stralen na dit haarmasker.

2. Voor droog haar

Wat je nodig hebt: 1 a 2 overrijpe avocado's, dit ligt aan de lengte van je haar.

Hoe je het maakt: Prak de avocado net zolang tot dat er een sausje ontstaat. Smeer dit sausje nauwkeurig door je haar en wikkel (aluminium)folie om je haar. Dit masker laat je voor 30 minuten intrekken om hem daarna goed uit te spoelen. Je haar zal gegarandeerd zacht voelen en een stuk minder droog zijn.

3. Voor geverfd haar

Wat je nodig hebt: ¼ komkommer, 1 ei en 1 eetlepel olijfolie.

Hoe je het maakt: Snijd de komkommer in kleine stukjes om hem vervolgens in een blender te stoppen. Doe hier 1 ei en 1 eetlepel olijfolie bij en blend het in zijn geheel voor een paar seconden op de hoogste stand. Als het een egaal papje is geworden kan je het uit de blender halen. Zorg ervoor dat je het masker goed verspreidt over je haar en wikkel er (aluminium)folie omheen. Na 30 minuten kan je het masker uitspoelen.

4. Voor beschadigd haar

Wat je nodig hebt: een flinke scheut olijfolie.

Hoe je het maakt: Verwarm de olijfolie tot dat het een fijne temperatuur heeft om in je haar te smeren. Let goed op hoe warm je het maakt, want te warm kan pijnlijk zijn. Masseer vervolgens de verwarmde olijfolie over je haar en hoofdhuid. Gebruik liever te veel dan te weinig van de olie zodat het goed kan intrekken in je haar. Vervolgens wikkel je er (aluminium)folie omheen. Laat het haarmasker voor 30 minuten intrekken. Hierna was je je haar goed, zorg er bij het uitspoelen voor dat er geen olieresten blijven zitten.

5. Voor futloos haar

Wat je nodig hebt: 3 eetlepels mayonaise, 1 halve eetlepel olijfolie en 1 ei.

Hoe je het maakt: Klop als eerst het ei los. Vervolgens voeg je de olijfolie en de mayonaise hieraan toe en meng het tot dat het een egaal mengsel wordt. Verdeel het haarmasker goed over je haar en wikkel het vervolgens in (aluminium)folie. Dit haarmasker laat je voor 30 minuten intrekken. Als laatst spoel je het haarmasker goed uit met lauwwarm water.

6. Voor breekbaar haar

Wat je nodig hebt: 1 geprakte banaan en 1 eetlepel olijfolie.

Hoe je het maakt: Begin met het prakken van de banaan tot dat het een egaal mengsel is. Hierna voeg je de olijfolie toe en meng je het vervolgens tot dat het een geheel is. Daarna verdeel je het haarmasker door je haar en wikkel je er (aluminium)folie omheen. Het intrekken van dit haarmasker doe je voor 30 minuten, hierna spoel je het goed uit.

Bron: Libelle