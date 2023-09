Viral dupe alert: híer scoor je een lookalike Gucci-tas (en hij kost maar € 30,99)

Gucci-dupe bij de H&M

De iconische 1961 Jackie-schoudertas van Gucci kost een slordige 2500 euro kost. De tas is geliefd onder fashionista’s, celebs, en influencers. Hij past makkelijk bij elke outfit en we begrijpen heel goed waarom Dua Lipa en Cate Blanchett dól zijn op de designertas.

De gewone sterveling heeft geen bankrekening á la Dua of Cate en gaat daarom toch liever voor de goedkopere variant. Thank god for dupes, want H&M heeft een fijne dupe van de Gucci-tas die maar dertig euro kost!

H&M Schoudertas Beeld H&M website

Dupe bij Mango

Is zo’n schoudertas iets te klein voor je en heb je meer baat bij een shopper? Ook voor de shopper-lovers onder ons hebben we een geweldige dupe opgespoord. De shopper van Maison Goyard wordt regelmatig gespot bij internationale celebrities zoals Kendall Jenner en Kate Moss. Hij kost 500 euro, wat voor hen een schijntje is.

Toch liever een budgetproof-versie, die net zo mooi is? Mango verkoopt een perfecte dupe voor nog geen 50 euro! Kortom: hollen.

Mango Beeld Mango s

