Dít goedkope Weleda-product is megapopulair bij celebs als Gwyneth Paltrow, Hailey Bieber en Victoria Beckham

Weleda Skin Food

De Weleda Skin Food-tube is hot and happening. Deze hydraterende crème is te gebruiken voor zowel je gezicht als je lichaam. De Weleda-crème zorgt ervoor dat je binnen no time van je droge huid af bent. Gwyneth Paltrow was er vroeg bij wat dit product betreft. “Mensen vragen me altijd: ‘Als ik een schoon, niet-toxisch product wil dat echt werkt en dat je kunt kopen bij de drogist, wat moet ik dan nemen?’ En ik zeg altijd Weleda Skin Food. Dit merk heeft een superrijke, fantastische vochtinbrengende crème”, deelde ze met Vogue.

Hydratatie

Paltrow is niet de enige die te spreken is over de groene tube. Ook Hailey Bieber is dol op het hydraterende smeersel. “Mijn laatste stap wat betreft huidvoorbereiding voor het aanbrengen van make-up is dat ik graag een rijkere, zwaardere crème gebruik. Ik heb veel make-upartiesten dit op mij laten gebruiken en ik ben er dol op: de Weleda Skin Food. Ik heb het gevoel dat het de truc doet die ik wil om gewoon een beetje meer hydratatie en glans toe te voegen”, vertelde Bieber in een TikTok-video.

Niet duur

Aan Into the Gloss vertelde Victoria Beckham dat ze ook gek is op de Weleda Skin Food-crème. “Mijn lichaamsgeheim is Weleda Skin Food. Wat ik er zo leuk aan vind, is dat het niet bijzonder duur is en dat je het overal kunt vinden. De formule is zo dik en romig. Als ik bruin ben, meng ik het met kokosolie (dezelfde die je gebruikt om mee te koken) en smeer ik vervolgens mijn hele lichaam ermee in. Ik gebruik zo veel tubes van deze.”

