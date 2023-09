Met deze tips laat je je haar op een natuurlijke manier langer groeien

Bescherming voor je haar

Ten eerste is het heel belangrijk op je haar te beschermen tegen de warmte van stijltangen en krultangen. Breng voor gebruik altijd een goede heat protector aan en zet de tangen op een wat lagere temperatuur. Dat werkt prima, en is veel beter voor je haar.

Borstelen

Elke dag je haar borstelen is van groot belang, het is wel belangrijk om dit met beleid te doen. Borstel het liever niet na het douchen, maar pas als het droog is. Dan breekt het minder snel af.

Haarelastiekjes

Haarelastiekjes hebben ook veel invloed op je haargroei. Het beste kan je je haar los dragen maar als je dan toch een elastiekje in doet, kies voor een met een zachte stof. Bijvoorbeeld een scrunchie. Het metaal van een clipje of elastiekje kan leiden tot haarbreuk. Druk op het haar kan het groeiproces verstoren.

Do or don’t? Rozemarijn als hulpmiddel voor haargroei

Goed slapen

Voldoende slaap is natuurlijk voor heel veel goed, het is van groot belang voor je gezondheid. Het heeft dus ook invloed op je haargroei. Net als je lichaam heeft ook je haar tijd nodig om te herstellen. Zorg daarom voor een lange nacht slapen én slaap op een satijnen hoofdkussen.

Bron: Girlscene