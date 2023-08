Mooie krullen zonder de krultang? Trek je legging maar uit de kast

Minder hitte

We zeggen niet dat je je krultang in de prullenbak moet gooien, maar inmiddels weten we dat het gebruiken van onze favoriete stylingtools (lees: stijltang, krultang, en föhn) je haar flink kunnen beschadigen.

Daarom zijn er verschillende manieren om je haar te krullen zonder de krultang te gebruiken. Denk aan de klassieker: slapen met haarkrullers en rollers met klittenband. Of de oude vertrouwde techniek: vlecht je haar wanneer het nog nat is en duik vervolgens in bed.

Geen fan van deze methodes? Dan hebben we een derde optie voor je. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een legging.

Stap voor stap krullen zonder hitte

Oké, het klinkt een beetje gek, maar geef het een kans. Het zorgt er namelijk voor dat je haar enorm veel volume krijgt. Geïnteresseerd? TikTokker @eggdressesup legt het proces in het onderstaande filmpje stap voor stap uit.

Begin met droog haar. Plaats het kruis van de legging op je hoofd. Gebruik een haarklem om deze op zijn plek te houden. Laat de pijpen langs je gezicht hangen. Maak een scheiding en laat je haar voor je schouders hangen. Begin helemaal bovenaan en wikkel je haar om de pijpen. Tip: wikkel je haar naar achter voor de beste resultaten. Herhaal dit proces totdat je aan de onderkant van je haar eindigt. Denk aan een Franse vlecht. Doe hetzelfde aan de andere kant. Als je de onderkant van je haar hebt bereikt, steek je hand in het gat van de legging – waar je voeten en enkels normaliter doorheen gaan – en keer de legging binnenstebuiten zodat je haarpunten bedekt zijn. Maak de onderkant vast met een haarelastiekje of een scrunchy. Trek de legging over je hoofd zodat alles bedekt is. Net een (bad)muts. Wikkel de uiteinden van je haar samen en duw ze onder het deel van de legging dat je hoofd volledig bedekt. Ga lekker naar bed. Tada: mooie krullen in de ochtend!

Benieuwd hoe anderen het doen? Check dan deze TikToks.

Bron: Bustle