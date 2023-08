Skincare-expert onthult: moet je nou wel of níet ‘s ochtends je gezicht wassen ?

Schrobben of skippen?

Wasbeurt voor je gezicht

Allereerst: wat werkt voor de een, werkt niet altijd voor de ander. Een skincare routine vergt maatwerk en ieders huid heeft andere behoeften. De een heeft meer baat bij een milde gezichtreiniging en de ander zweert bij een iets agressievere cleanser met bijvoorbeeld salicylzuur. Sommigen wassen twee keer per dag hun gezicht om alle onzuiverheden te verwijderen en anderen vinden al dat boenen en schrobben ‘s ochtends níet nodig.

Heb je de cleanser überhaupt nodig ‘s ochtends? Mindbodygreen ging in gesprek met skincare-expert en schoonheidsspecialiste Renée Rouleau. Renée zit al 30 jaar in het vak en werkt met verschillende A-list celebs, waaronder: Demi Lovato en Lili Reinhart.

Keep it simple

Als je gewend bent om ‘s ochtends je gezicht te wassen, hoef je deze routine niet om te gooien. Maar heb je een droge en/of gevoelige huid? Dan mag je je facewash laten staan ‘s ochtends. Het enige wat je nodig hebt, is een beetje water!

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Smeer je allerlei oliën, dikke nachtcrèmes of nachtmaskers op je gezicht voordat je gaat slapen? Dan is het verstandig om je gezicht licht te wassen zodat alle producten die je die ochtend opsmeert goed in je huid trekken.

Het is niet nodig om eerst met reinigingsolie of micellair water aan de slag te gaan, omdat je ‘s avonds geen zonnebrand of make-up draagt. (Tenzij je in slaap bent gevallen met make-up op, but we hope you never do that). Kortom: water en facewash zijn voldoende.

Als je merkt dat je huid veel te droog wordt, kan je een andere facewash aanschaffen. Denk aan een hydraterende gel cleanser of een cream cleanser. In the end moet je naar je huid luisteren. Als zo'n morning cleanse jouw huid alleen maar uitdroogt, kan je de wasbeurt lekker skippen.

TikTok

Een filmpje van TikTokker Jon (@checkoutjon) ging viral nadat hij besloot om ‘s ochtends zijn gezicht niet te wassen. Dit deed hij nadat een interview van de Amerikaanse actrice Salma Hayek zag.

Zij onthulde namelijk dat zij dat ook niet deed vanwege het advies van haar grootmoeder. In plaats van een morning cleanse, spuit ze rooswater op haar gezicht. Jon nam de proef op de som en dat pakte goed uit! Check de video hieronder.

