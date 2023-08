I Ken’t believe it: wat is ‘Barbie Botox’ en hoe schadelijk is het? Dít zeggen experts

TikTok trend

Wie Instagram, TikTok, X (aka Twitter), YouTube, of een ander socialmediaplatform opent, wordt geconfronteerd met de zuurstokroze wereld van Barbie. Van kledinglijnen tot make-upproducten; Barbie is everywhere. Nu weet Barbie ook de spreekkamers van de plastische chirurgen te infiltreren.

Op TikTok is namelijk een nieuwe trend ontstaan die te maken heeft met de pop. TikTokkers zijn dolenthousiast over een cosmetische ingreep die ze ‘Barbie Botox’ noemen. De hashtag heeft miljoenen views bij elkaar gesprokkeld en de een na de andere gebruiker deelt zijn ervaring.

Wat houdt het in?

Barbie Botox voor een langere nek

Hoewel de naam ‘Barbie Botox’ men doet fronzen, is het geen “nieuwe” ingreep. Bij deze behandeling wordt er botox in schouderspieren gespoten. Het resultaat? De nek lijkt langer. Deze behandeling wordt veelal gebruikt bij patiënten die last hebben van migraines of overmatige spierspanning.

NOS ging in gesprek met cosmetisch arts Drs. Daria Voropai. Zij legt uit: “Het is in principe niets nieuws. In 2008 is het eerste artikel erover geschreven. Het komt oorspronkelijk uit Azië. De botox laat de trapeziusspier ontspannen. Daardoor gaat het hobbeltje op je schouders weg. Het volume neemt af waardoor je optisch een langere nek hebt.”

Risico’s volgens experts

Elke cosmetische ingreep en medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Amerikaanse nieuwssite MedPage Today sprak er met dermatoloog Raman Madan over. “Het is geen risicovrije behandeling”, vertelt hij. “Omdat je - door de botox - de spieren niet beweegt, worden deze slapper en kleiner.”

Hoewel het veilig is om botox in de schouderspieren te spuiten, raadt Madan de cosmetische ingreep niet aan als iemand jonger dan 21 jaar is. Tenzij het gaat om een medische behandeling.

Ook Voropai benadrukt het belang van een juiste diagnose voorafgaand de behandeling. Ze zegt: “Er moet een verhoogde spanning zijn. Als dat niet zo is, ga je het gewenste effect niet behalen. Dan kun je spierzwakte krijgen en dat gaan andere spieren dan compenseren.”

Kortom: de behandeling kan een uitkomst zijn voor mensen die kampen met migraines of overmatige spierspanning. Heb je dat niet, maar wil je toch een nek á la Barbie? Wees je dan wel bewust van de risico’s en doe voldoende research voordat je een kliniek binnenwandelt. (En, nee, één of twee TikToks bekijken, telt niet).

Bron: NOS, Migraine Trust, MedPage Today