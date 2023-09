Deze 10 steden hebben het beste weer in Nederland

Weer check

De experts van 123jaloezie wilden meer leren over het Nederlandse weer en besloten de steden met het hoogste inwoneraantal in Nederland te bekijken. Het doel? Uitvinden welke steden de meeste zon hebben en welke steden de hoogste gemiddelde temperaturen hebben.

Eindhoven is de grote winnaar

Eindhoven blijkt het beste weer van Nederland te hebben, met een score van 7,47/10. De stad heeft de hoogste gemiddelde temperatuur van het land, en de op vier na laagste hoeveelheid regen. Eindhoven staat bekend als de designhoofdstad van Nederland, en viert jaarlijks de Dutch Design Week, waar gevestigde designers hun laatste creaties tentoonstellen.

Den Haag – weerscore 7,24

Met de op één na hoogste gemiddelde temperatuur en het op vier na hoogste aantal zonuren staat Den Haag op de tweede plaats met een weerscore van 7,24 op 10. Den Haag, ook wel bekend als de Stad van de Vrede, is de thuisbasis van het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het Permanente Hof van Arbitrage.

Roosendaal – weerscore 7,01

Roosendaal maakt onze top drie af met een weerscore van 7,01 op 10. Roosendaal deelt de eerste plek wat betreft de hoogste gemiddelde jaartemperatuur, en heeft de op twee na laagste hoeveelheid regen.

De volledige top 10

Eindhoven Den Haag Roosendaal Purmerend Venlo Delft Rotterdam Zoetermeer Schiedam Dordrecht

Zonnigste plekken

Er is ook gekeken naar het gemiddelde aantal zonuren om uit te vinden wat de zonnigste gebieden van Nederland zijn. Wat blijkt? Alkmaar is de zonnigste stad van Nederland met 2.515 zonuren per jaar, da’s meer dan álle andere Nederlandse steden.

Haarlem neemt de tweede plek op de lijst in, met gemiddeld 2.487 uur zon per jaar. Ondanks de grote hoeveelheid zon en hoge gemiddelde temperatuur, krijgt Haarlem veel millimeters regen elk jaar.

De top drie wordt afgesloten door Leiden, met gemiddeld 2.485 zonuren per jaar. Ook dit is een stad met veel zonuren, maar ook veel neerslag, waardoor de totale weerscore vrij laag is.

Staat jouw stad er tussen?

Bron: 123jaloezie