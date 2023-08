Run, don't walk: Regen? In dit betaalbare buitenspeelpak van Zeeman blijven je kinderen droog

Buitenspeelpak van de Zeeman

Wij hebben als volwassenen vaak een hekel aan de regen en blijven het liefst de hele dag binnen, maar kinderen vinden het juist hartstikke leuk om door de regen te banjeren en in plassen water te springen.

Waarschijnlijk heb je wel een regenjas voor als jullie naar buiten gaan, maar de broeken van de kinderen worden hartstikke nat en vies buiten. En dan ben jij als ouder weer de hele dag aan het wassen na een middagje buitenspelen. No worries! Bij Zeeman koop je nu voor een prikkie een regenpak.

Deze regenbroek kun je gewoon over de kleren van de kids aandoen, zodat hun broeken droog blijven. Het pak is er in twee varianten: een lichtgrijze en een roze. Het buitenspeelpak is waterdicht en kost slechts €9,99. Echt een koopje!

Ren gauw naar een Zeeman filiaal (of shop het regenpak online). Regenpret gegarandeerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door #momlife tips & tricks 🌸 (@mom.lifetips) op 28 Aug 2023 om 3:26 PDT