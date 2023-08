Run, don’t walk: met deze massage musthave van de Action kun jij thuis heerlijk ontspannen

Massage musthave van de Action

Na een lange dag achter je computer of een zware work-out kun je vast wel wat ontspanning gebruiken. Is je vriend(in) geen goede masseur en heb je ook geen zin om naar een massagesalon te gaan? No problem! Met dit elektrische massage-apparaat van de Action kun je thuis genieten van een heerlijke massage. Je kunt het in je nek leggen om nekklachten te verminderen, maar hij werkt ook goed bij je schouders, onderrug of benen.

Heb je vaak last van buikkrampen, dan is deze massageband ook echt een musthave. Leg ‘m op je buik en voel hoe je krampen weggemasseerd worden. Het apparaat heeft drie verschillende standen en ook een warmte-functie. Je hoeft ‘m alleen aan te zetten en het apparaat doet al het werk. Heerlijk!

Nog niet overtuigd? Flairs online coördinator Evelien zweert bij zo’n massage-apparaat. “Dit is echt mijn holy grail, I love it. Nekpijn? Doe de band om. Rugpijn? Band om. Menstruatiekrampen? Hop, de massageband erbij. De combinatie warmte en druk is perfect bij pijn en krampen. Ik influence iedereen met dit ding, sinds de massageband bij ons thuis ligt, hebben al vier vrienden en familieleden ‘m ook aangeschaft. Iedereen zweert erbij.”

Dus ben jij in desperate need of a massage? Koop dan gauw online deze massage musthave bij Action. Voor € 29,95 ben je verzekerd van eindeloos veel massages.

Bron: Action